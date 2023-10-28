السيسي: سياسة مصر الخارجية لا تقوم على الغدر والتآمر

2023-10-28 / 11:16
5
هبة بريس - وكالات

علق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على حادث دخول طائرات مسيرة الأجواء المصرية أمس الجمعة، مؤكدا على أن مصر “دولة قوية جدا لا تمس”.

وقال الرئيس المصري : “أيا كان الجهة التي جاءت منها الطائرات المسيرة أمس فأنا حذرت من قبل من اتساع دائرة الصراع الحالي في غزة.

وأضاف “الدولة المصرية قادرة على حماية بلدها بقوة جيشها وشبابها، مشيرا الى أن سياسة مصر الخارجية لا تقوم على الغدر والتآمر وحريصون على بناء البلد.

وأضاف “أتابع مواقع التواصل الاجتماعي ولاحظت حالة القلق المتزايدة بشأن ما يحدث، ومصر تحاول لعب إيجابي حاليا وسابقا حرصا على الاستقرار.. أنا حذرت من قبل من اتساع نطاق الصراع ولن يكون في صالح المنطقة وذلك تعقيبا على دخول طائرات مسيرة أمس للحدود المصرية.. لا تقلقوا من الوضع الحالي، ونحن نبذل جهدا كبيرا لوقف الاقتتال في قطاع غزة وإدخال كل المساعدات الإنسانية بحجم يتناسب مع حجم الاحتياج داخل القطاع.”.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تونس: هذا سبب امتناعنا عن دعم قرار الهدنة في غزة

تونس: هذا سبب امتناعنا عن دعم قرار الهدنة في…

2023-10-28 / 14:31
Photo of “حماس” تعلن فشل الهجوم الإسرائيلي البري على القطاع

“حماس” تعلن فشل الهجوم الإسرائيلي البري على القطاع

2023-10-28 / 12:55
Photo of أيلون ماسك يتفاعل مع نداءات ربط غزة بالأنترنت

أيلون ماسك يتفاعل مع نداءات ربط غزة بالأنترنت

2023-10-28 / 12:00
Photo of “هيومن رايتس ووتش”: انقطاع الاتصالات في غزة “يهدد بإخفاء فظائع جماعية”

“هيومن رايتس ووتش”: انقطاع الاتصالات في غزة “يهدد بإخفاء…

2023-10-28 / 11:33
Photo of أردوغان: على إسرائيل أن تخرج فورا من “حالة الجنون”

أردوغان: على إسرائيل أن تخرج فورا من “حالة الجنون”

2023-10-28 / 10:11
Photo of الجيش الإسرائيلي يعلن تصفية قائد سلاح الجو التابع لحماس

الجيش الإسرائيلي يعلن تصفية قائد سلاح الجو التابع لحماس

2023-10-28 / 09:56
Photo of إسرائيل تكثف عملياتها في غزة جوا وبرا.. وحما.س تتوعد

إسرائيل تكثف عملياتها في غزة جوا وبرا.. وحما.س تتوعد

2023-10-28 / 09:16
Photo of كتائب القسام تتصدى لتوغل بري اسرائيلي في بيت حانون وشرق البريج

كتائب القسام تتصدى لتوغل بري اسرائيلي في بيت حانون…

2023-10-27 / 21:30
Photo of “برلين” تحظر مسيرة مؤيدة للفلسطينيين

“برلين” تحظر مسيرة مؤيدة للفلسطينيين

2023-10-27 / 19:41
Photo of هل يمهد الجيش الإسرائيلي لقصف مستشفى “الشفاء بغزة ؟

هل يمهد الجيش الإسرائيلي لقصف مستشفى “الشفاء بغزة ؟

2023-10-27 / 18:58

‫5 تعليقات

  1. هدا مانتمناه من مصر ان تكون قوية علا حدودها وان تدعم اهل غزة بكل ماتستطيع من مساعدات تقدمها لها والله المعين علا دالك

  2. تقتنا في مصر وتقديمها كل المساعدات لأهل غزة وكل مايحتاجون له من مساعدات الى ان يفرج الله من عنده

  5. إسرائيل لن يهدأ لها بال إلا ان تدمر الإسلام والمسلمين نسأل الله ان يشل ايديها وتكون لها آخر ايامها في فلسطين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق