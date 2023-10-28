السيسي: سياسة مصر الخارجية لا تقوم على الغدر والتآمر

هبة بريس - وكالات

علق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على حادث دخول طائرات مسيرة الأجواء المصرية أمس الجمعة، مؤكدا على أن مصر “دولة قوية جدا لا تمس”.

وقال الرئيس المصري : “أيا كان الجهة التي جاءت منها الطائرات المسيرة أمس فأنا حذرت من قبل من اتساع دائرة الصراع الحالي في غزة.

وأضاف “الدولة المصرية قادرة على حماية بلدها بقوة جيشها وشبابها، مشيرا الى أن سياسة مصر الخارجية لا تقوم على الغدر والتآمر وحريصون على بناء البلد.

وأضاف “أتابع مواقع التواصل الاجتماعي ولاحظت حالة القلق المتزايدة بشأن ما يحدث، ومصر تحاول لعب إيجابي حاليا وسابقا حرصا على الاستقرار.. أنا حذرت من قبل من اتساع نطاق الصراع ولن يكون في صالح المنطقة وذلك تعقيبا على دخول طائرات مسيرة أمس للحدود المصرية.. لا تقلقوا من الوضع الحالي، ونحن نبذل جهدا كبيرا لوقف الاقتتال في قطاع غزة وإدخال كل المساعدات الإنسانية بحجم يتناسب مع حجم الاحتياج داخل القطاع.”.

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