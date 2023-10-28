أنور غازي: تصريحاتي حول فلسطين أسيء فهمها

علق أنور غازي لأول مرة على قرار توقيفه من طرف ناديه الألماني ماييز بسبب منشوره على “أنستغرام” المؤيد للفلسطينيين الذين يتعرضون للإبادة من طرف الجيش الإسرائيلي في غزة.

وقال غازي على حسابه “أنستغرام” أيضا إن ما قاله أسيء فهمه… وكتب: “إنني أدين المذبحة التي يتعرض لها جميع هؤلاء الأبرياء في إسرائيل وفلسطين، لقد تم تفسير تصريحاتي السابقة بشكل خاطئ”. وأضاف: “أريد أن أوضح أنني أؤيد السلام”.

وما يزال غازي بعيدا معاقب من طرف فريقه ومبعد عن التداريب، ولا يعرف بعد إن كان ذلك سيستمر لفترة محدودة أم لفترة أطول، مع العلم أن مدربه بو سفينسون يؤيد قرار التوقيف رغم حاجته الماسة إلى اللاعب.

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