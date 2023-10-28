بـ3 مدن.. إيقاف 4 أشخاص متورطين في ترويج الكوكايين و”البوفا”

هبة بريس

أسفرت عمليات مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية التي تباشرها مصالح الأمن الوطني بتعاون مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الجمعة 27 أكتوبر الجاري، عن توقيف أربعة أشخاص بكل من الدار البيضاء وأكادير ومنطقة الدروة بضواحي برشيد، وذلك للاشتباه في تورطهم في حيازة وترويج مخدر الكوكايين ومخدر “البوفا” والأقراص الطبية المخدرة.

وقد أسفرت العملية الأولى التي جرى تنفيذها بمدينة الدار البيضاء عن توقيف شخص على متن سيارة خفيفة بمنطقة الحي الحسني بالدار البيضاء، وهو في حالة تلبس بحيازة 120 غراما من مخدر الكوكايين، قبل أن تسفر عملية التفتيش المنجزة بمنزله عن حجز كيلوغرامين و176 غراما إضافيا من نفس المخدر، وميزانيين إلكترونيين، ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وفي عملية أخرى، تمكنت عناصر الشرطة بمدينة أكادير من توقيف شخصين بمحطة المسافرين، مباشرة بعد وصولهما على متن حافلة قادمة من مراكش، وبحوزتهما 23 غراما من مخدر الكوكايين و465 قرص إكستازي مخدر.

أما العملية الثالثة فقد باشرتها الشرطة القضائية بمدينة برشيد، وأسفرت عن توقيف شخص مبحوث عنه بموجب عدة مذكرات بحث وطنية في قضايا المخدرات، وهو في حالة تلبس بحيازة 75 كبسولة من مخدر البوفا، وأسلحة بيضاء من الحجم الكبير، وسيارة رباعية الدفع يشتبه في تسخيرها لتسهيل ارتكاب هذا الفعل الإجرامي.

وقد تم إخضاع الأشخاص الموقوفين للأبحاث القضائية التي تشرف عليها النيابات العامة المختصة ترابيا، وذلك قصد تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لكل واحد منهم، وكذا رصد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي على الصعيدين المحلي والوطني.

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