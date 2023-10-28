أردوغان: على إسرائيل أن تخرج فورا من “حالة الجنون”
هبة بريس - وكالات
دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إسرائيل للخروج فورا من “حالة الجنون” ووقف هجماتها على قطاع غزة.
وقال في تدوينة عبر منصة “إكس” السبت، إن تكثيف القصف الإسرائيلي على غزة ليلة أمس واستهدافه النساء والأطفال والمدنيين الأبرياء مرة أخرى، زاد من الأزمة الإنسانية العميقة بالقطاع.
وأضاف: “على إسرائيل أن تخرج فورا من حالة الجنون وتوقف هجماتها”.
واختتم بالقول: “أدعو جميع إخوتي إلى تجمع فلسطين الكبير في مطار أتاتورك بإسطنبول اليوم، حيث سنجعل هذه الدعوات أقوى ونصرخ بأننا نقف مع الشعب الفلسطيني ضد القمع الإسرائيلي”
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5 تعليقات
دعواتنا لهم من كل بقاع الأرض ونسأل الله لهم الصبر والصمود وانشاالله منصورين
مسألة وقت ياسيد أردوغان وفرج الله الحبيب قريب وحطب جهنم سيهزم
نعم كما يقولها الحق تعالا ادعوني استجب دعوة الداعي ادا دعان
بنو صهيون لم يعودو ينستون لأحد مند زمن بعيد والآن جاء وقتهم واخراجهم منها بالقوة وعليا وعلا اعدائي
كل مسلم أصيل يدعو لي فلسطين