حكيمي أكثر لاعب استرجاعا للكرة في دوري الأبطال

حكيمي أكثر لاعب استرجاعا للكرة في دوري الأبطال

2023-10-28 / 09:56
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أشادت منصة “whoscored”، المتخصصة في تتبع الأرقام والإحصائيات المتعلقة باللاعبين، بمستوى أشرف حكيمي في الشق المتعلق باسترجاع الكرات، مشيرة في تصنيف حديث لها إلى أن حكيمي أكثر لاعب استرجع الكرة هذا الموسم في منافسات دوري الأبطال بمجموع 30 كرة إلى حدود الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وشارك حكيمي مع باريس سان جيرمان في 11 مباراة هذا الموسم، سجل خلالها 4 أهداف وساهم بتمريرتين حاسمتين.

ويواصل الدولي المغربي أشرف حكيمي عروضه المتميزة مع ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي، سواء في منافسات الدوري المحلي أو في دوري أبطال أوروبا، حيث بات من أفضل اللاعبين استرجاعا للكرة.

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