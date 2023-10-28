الجيش الإسرائيلي يعلن تصفية قائد سلاح الجو التابع لحماس

2023-10-28 / 09:56
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هبة بريس - وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل عصام أبو ركبة قائد سلاح الجو التابع لحركة “حماس” بتدمير مقر له في قطاع غزة.

ووفقا لبيان صادر عن الجيش الإسرائيلي تم استهداف المقر ليلا حيث كان عصام أبو ركبة رئيس المنظومة الجوية لحماس، المسؤول عن الطائرات بدون طيار والطيران المظلي وأنظمة الدفاع الجوي.

وقال الجيش الإسرائيلي إن “أبو ركبة شارك في عملية حماس في 7 أكتوبر. من خلال توجيه الإرهابيين الذين تسللوا إلى أراضي غلاف غزة راكبين المظلات الشراعية بالإضافة إلى قيادة هجمات الطائرات المسيَّرة على مواقع جيش الدفاع المتاخمة لحدود غزة”.

وشن الجيش الإسرائيلي مساء أمس الجمعة هجوما واسعا على عموم قطاع غزة، متسببا بانقطاع شبكة الاتصالات عن القطاع.

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