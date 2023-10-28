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طقس السبت.. تساقطات مطرية مرتقبة بهذه المناطق

2023-10-28 / 09:08
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم السبت، أن يظل الطقس باردا شيئا ما فوق مرتفعات الأطلس والريف وذلك خلال الصباح والليل.

كما يرتقب انتشار سحب منخفضة كثيرة مصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة بكل من السهول الشمالية والوسطى، وبهضاب الفوسفاط ووالماس وبشمال المنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية، فضلا عن نزول بعض القطرات المتفرقة فوق الأطلسين الكبير والمتوسط.

وستلاحظ هبات رياح قوية نوعا ما جنوب الأطلس الصغير.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 05 و12 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 15 و21 درجة بالأقاليم الصحراوية، وبسوس وبالقرب من السواحل، وما بين 09 و 16 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستعرف بعض الارتفاع بالشمال الغربي للبلاد وبأقصى الجنوب وستنخفض بباقي أرجاء المملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين العرائش وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طرفاية والعيون، وهائجا بباقي السواحل.

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