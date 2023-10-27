وزير داخلية فرنسا يواصل هجومه على بنزيما بسبب فلسطين
اتهم وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان الأسبوع الماضي نجم ريال مدريد الإسباني السابق والاتحاد السعودي بأن له صلات بجماعة الإخوان المسلمين بعد أن أعلن بنزيما دعمه لسكان غزة أثناء القصف الإسرائيلي لها.
وفي نفس الاتجاه ؛ دافع وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان عن رأيه بأن كريم بنزيما له صلات بجماعة الإخوان المسلمين الأربعاء، وأصر على أن منشورات نجم ريال مدريد الإسباني السابق والاتحاد السعودي الحالي “الانتقائية” على وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت أنه يخفي شيئًا ما.
وقال دارمانان إن نجم ريال مدريد الإسباني السابق والاتحاد السعودي الحالي، لديه “مسؤولية مجتمعية غير عادية”، في إشارة إلى شهرته على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف دارمانان أمام جمهور من قادة الجالية الفرنسية خلال زيارة إلى أبوظبي: “قد تتساءل عن سبب رد فعل وزير الداخلية على تغريدة لاعب كرة قدم، لكن عندما يمس 20 مليون شخص، أعتقد أن دوري هو إدانة ذلك”.
وتابع الوزير: “لأنه يمكنك أن تسأل ماذا يفعل لاعب كرة قدم عندما يغرد عن رأي سياسي، وعندما يفعل ذلك فإنه يفعل ذلك بطريقة انتقائية. أعتقد شخصياً أن ذلك يخفي شيئاً ما، وعدم رؤيته هو أمر ساذج”.
8 تعليقات
فرنسا اللعينة
بعضهم أولياء بعض ومن يقوله منكم فإنه منكم
اثنان لا يجتمعان التطبيع مع إسرائيل وحب فلسطين
اللهم انصر اخوننا في فلسطين
اللهم سلط على اليهود الغاصبين الظالمين عذاب من عندك انك ان السميع العليم انك على كل شيء قدير
على المغرب المسلمين ان يطردوا السفير الإسرائيلي والفرنسي وعلينا إلغاء اللغة الفرنسية من المغرب
يمكن أن يكون درامان مشعوذ يعلم ما في الصدور ههه
هذا الرجل البسيط لا يليق حتى راعي الخنازير في بلاده, اما في بلاد المسلمين, انا متيقن على انه لا يليق حتى يمسح احذيتنا. هو من الكراغلة الانجاس لا يملك ذرة عقل في راس فارغ.