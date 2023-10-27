محمد الدعيع يتراجع عن تصريحاته ويؤكد أن بونو هو أفضل حارس في العالم

تراجع الحارس الأسطوري للمنتخب السعودي محمد الدعيع عن تصريحاته السابقة التي انتقد فيها تعاقد نادي الهلال مع الدولي المغربي ياسين بونو خلال مرحلة الانتقالات الصيفية الماضية.

ونشر الدعيع صورة لبونو عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الإجتماعي “إكس” وعلق عليها بالقول “أفضل حارس بالعالم”.

وتأتي إشادة محمد الدعيع بالحارس ياسين بونو بعد تألقه في مباراة اليوم أمام أهلي جدة، حيث ساهم في خروج الهلال بفوز ثمين بثلاثة أهداف لواحد.

وكان الحارس محمد الدعيع قد انتقد بشدة تعاقد إدارة الهلال السعودي مع الحارس ياسين بونو، وقال حينها إن إدارة النادي ليست في حاجة إلى حارس مرمى أجنبي بحكم توفر الفريق على حراس محليين.

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