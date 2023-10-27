مشاريع واعدة ومهمة بجهة فاس مكناس قبل المونديال

ع محياوي _ هبة بريس

عملا بمقتضيات المادة الحادية عشر من الظهير الشريف رقم 1.11.89 الصادر بتنفيذ القانون رقم 18.09بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية وتطبيقا لقرار مكتب الغرفة بتاريخ 09 أكتوبر 2023، تنطلق اليوم أشغال الجمعية العامة لغرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس ـ مكناس برسم الدورة العادية لشهر أكتوبر 2023.

بالمناسبة نوه رئيس الغرفة وأعضائه بالجهة وأطرها خلال افتتاح أشغال هذا الجمع العام لغرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس بعمالة الحاجب ، بحفاوة الاستقبال والترحيب من طرف عامل الإقليم، لاحتضان مقر العمالة أطوار الجمع العام العادي للغرفة ، وهي مناسبة جددوا الشكر والتقدير للسيد العامل على المجهودات الجبارة المبذولة من أجل النهوض بقطاعات الصناعة التقليدية على مستوى الإقليم. وهي فرصة أيضا شكر فيها أعضاء الغرفة بالجهة الحاضرون الذين لبوا الدعوة وتحملوا عناء السفر من الأقاليم البعيدة للمشاركة في أشغال هذا الجمع العام، للتأكيد على الأهمية التي يولونها لقضايا الصناعة التقليدية والصناع التقليديين والتطلع دوما لبذل المزيد من الجهود والمساهمات القيمة لإغناء النقاش العام بالأفكار الجادة والرؤى الواقعية والمشاريع القابلة للتنزيل والتنفيذ، حتى يكون هذا الجمع نقطة تواصل واتصال بين الفاعلين بالقطاع والسيدات والسادة ممثلي المهنيين بالجهة بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة لمنتسبي قطاع الصناعة التقليدية.

كما وجب التأكيد على أن هذا الجمع العام شكل فرصة حقيقية لتعميق النقاش والحوار في القضايا الراهنة التي ترتبط بالأساس بوضعية قطاع الصناعة التقليدية بالجهة، وتقييم حصيلة أنشطة عمل الغرفة بجدية ومسؤولية للوقوف على نتائج المجهودات التي تُبْدٓلُ وقياس الوقع والأثر التي تخلفها على منتسبيها، متمنيين أن يكون لقاء اليوم إيجابيا على مستوى التوصيات التي تتمخض عنها والقرارات التي ستفضي إليها نقاشات هذه الدورة، خاصة وأن منهجية العمل التي تتبناها المؤسسة تقوم على مبدأ الشراكة مع كل الفاعلين بالقطاع، لتنويع مصادر التمويل واستثمار المؤهلات لتنفيذ البرامج والمخططات التنموية التي تجد مرجعيتها الأساسية في الإستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع الصناعة التقليدية، مع العلم أن تنزيل هاته المبادرات والمشاريع المهيكلة والتي بدون شك ستعزز البنيات التحتية بقطاع الصناعة التقليدية على مستوى الجهة وتمكننا من إيجاد حلول لبعض المشاكل والمعيقات من خلال تهييئ الفضاءات الملائمة للاشتغال، وتوحيد الجهود وتعبئة الطاقات حتى نتمكن من بلورة الحلول الملائمة لبناء آفاق مشرقة للمضي بصناعتنا التقليدية نحو التقدم والتألق وزيادة إسهامها في المسار التنموي لبلادنا وتكريس التنمية المستدامة، باعتبارها من الركائز الأساسية لنهضة المجتمع وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة وبلادنا مقبلة في قادم السنوات على تنظيم تظاهرات رياضية قارية عالمية كبرى ستضع بلدنا تحت مجهر الإعلام القاري والدولي، وهي مناسبة غير مسبوقة بالنسبة إلينا لاستشراف المستقبل وبدل المزيد من الجهود لإبراز التراث اللامادي والهوية الثقافية والحضارية التي تمتاز بها منتوجاتنا التقليدية والتطلع إلى زيادة الإبداع والجودة والإتقان والابتكار.

وعلى نفس النهج، لابد من الإشارة من خلال هذا الجمع العام إلى الأحداث المأساوية التي شهدتها بلادنا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب بعض العمالات والأقاليم وخلف العديد من الضحايا والمنكوبين، هي مناسبة تقدم رئيس الغرفة بإسمه و بإسم كافة السيدات والسادة أعضاء غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس ـ مكناس بكل مكوناتها بأحر التعازي الصادقة في فقدان ضحايا الزلزال، وجددوا تضامنهم وانخراطهم الكامل والتام في هذا المصاب الجلل الذي أفاض فينا جميعا المشاعر الإنسانية الصادقة وقيم التضامن والتلاحم المتين لمختلف مكونات الشعب المغربي، الذي ساهم في تغيير صورة المغرب على جميع المستويات بفضل القيادة الحكيمة والمتبصرة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه الذي أعطى الانطلاقة لبناء نموذج جديد للتنمية الترابية المندمجة والمتوازنة بالمناطق المتضررة.

و في سياق الموضوع فقد واصلت غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس جهودها من أجل الحفاظ على المكتسبات التي حققتها في مجال الترويج وتسويق المنتوجات التقليدية من خلال برمجة تنظيم المعارض الموضوعاتية، والتطلع إلى توسيع أعداد المشاركين في المعارض والتظاهرات على الصعيد المحلي، الإقليمي، الجهوي، الوطني والدولي لبلوغ الأهداف التي تم تسطيرها في برنامج عمل الغرفة من أجل إدماج أكبر لمكونات القطاع الحرفي بجهة فاس ـ مكناس وتنويع منصات العرض على الصعيدين الوطني والدولي وتعزيز الشراكة والتعاون مع مؤسسة دار الصانع والوزارة الوصية على القطاع وباقي الفاعلين الترابيين، لتثمين الإمكانات والمؤهلات الذي يتوفر عليها قطاع الصناعة التقليدية والتي تشكل رافعة أساسية للتنمية، وآلية في نفس الوقت لتعزيز الشراكات في المستقبل تكريسا للتضامن والتكافل والتعاون لمواجهة التحديات الإنمائية المختلفة التي تواجه الغرفة.

وفي الختام توجه رئيس غرفة الصناعة بخالص عبارات الشكر والامتنان إلى الوزارة الوصية على القطاع ومديرياتها الجهوية والإقليمية ومؤسسة دار الصانع والسلطات العمومية بالجهة على رأسهم السيد والي جهة فاس مكناس، السادة عمال العمالات والأقاليم بجهة فاس مكناس والجماعات الترابية بالجهة أيضا على الدعم والمساعدة اللامشروطة لغرفة الصناعة التقليدية من خلال تيسير كل السبل لها حتى تنهض بمهمتها لخدمة قطاع الصناعة التقليدية والصناع التقليديين بجهة فاس ـ مكناس.

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