وليد أزارو ينفرد بصدارة هدافي الدوري الإماراتي

وليد أزارو ينفرد بصدارة هدافي الدوري الإماراتي

2023-10-27 / 20:17
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انفرد المغربي وليد أزارو، مهاجم عجمان بصدارة هدافي الدوري الإماراتي بعدما سجل هدفا ساهم به في تعادل فريقه أمام مضيفه البطائح بهدف لمثله، اليوم الجمعة، ضمن الجولة السادسة من الدوري.

ووقع أزارو الهدف الوحيد لفريقه في الدقيقة 45.

وانفرد وليد أزارو (28 سنة) بصدارة هدافي الدوري الإماراتي برصيد 5 أهداف، علما أن المهاجم المغربي يقضي موسمه الثالث مع نادي عجمان في الدوري الإماراتي.

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