“برلين” تحظر مسيرة مؤيدة للفلسطينيين

هبة بريس _ وكالات

ذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن شرطة العاصمة الألمانية برلين، حظرت اليوم الجمعة، مسيرة مؤيدة للفلسطينيين كانت مقررة مساء اليوم

ومنعت شرطة برلين المسيرة المؤيدة للفلسطينيين المقرر عقدها يوم الجمعة، وجميع المظاهرات المماثلة حتى 6 نوفمبر.

وتم إلغاء التصاريح الخاصة بالفعالية يوم الجمعة، تحت عنوان “أطفال برلين من أجل أطفال فلسطين”، والتي كان من المقرر أن تقام مساء الجمعة في وسط برلين. كما منعت الشرطة إقامة أي حدث حتى 6 نوفمبر 2023.

وأوضحت الشرطة أن “الحظر جاء بسبب الخطر المتمثل في إمكانية قيام المشاركين في الاحتجاج بالتعبير علنا عن مواقف معادية للسامية، وإظهار العنف تجاه ضباط الشرطة”.

ومن المقرر تنظيم عدة احتجاجات أخرى لدعم فلسطين يومي السبت والأحد في برلين.

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن رئيسة شرطة برلين، باربرا زلوفيك، فإن “هناك مخاوف من أن تؤدي عملية برية محتملة في قطاع غزة إلى زيادة عدد الاحتجاجات العنيفة”.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة “حماس” عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر، والتي قابلها الجيش الإسرائيلي بعملية “السيوف الحديدية”، ما أسفر عن وقع آلاف القتلى والجرحى من الجانب الفلسطيني.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من الشهر الجاري إلى 7326 شخصا، من بينهم 3038 طفلا و1726 امرأة و414 مسنا، فيما وصلت عدد الإصابات إلى 18484، إضافة إلى نحو ألفي مفقود تحت الأنقاض

فيما قتل أكثر من 1400 إسرائيلي وأصيب 5132، كما أسرت “حماس” 244 إسرائيليا بينهم عسكريون برتب رفيعة تطالب بمبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء في سجون إسرائيل.

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