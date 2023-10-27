جامعي ..الدعم المباشر سيساهم في النهوض بوضعية الفئات الهشة
أكد أستاذ المالية العامة والسياسات العمومية بجامعة محمد الخامس بالرباط، جواد النوحي، اليوم الجمعة، أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تكريس لرؤية ملكية استباقية تضع النهوض بالوضعية الاجتماعية للمواطنين في مقدمة الأولويات.
وأبرز السيد النوحي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا البرنامج “ستكون له آثار اجتماعية واضحة، لاسيما على مستوى تشجيع تمدرس الأطفال، وتحسين وضعية الفئات الهشة، خصوصا الأشخاص المسنون وذوو الاحتياجات الخاصة “.
وأوضح أن برنامج الدعم المباشر، الذي سيساهم في تغطية جزء من النفقات الاجتماعية الضرورية لهذه الأسر، ستكون له انعكاسات إيجابية على المستوى الاقتصادي، لاسيما من خلال خلق دينامية اقتصادية وتشكيل رأسمال بشري مهم، مشيرا إلى أنه يشكل “محطة بارزة في تاريخ تدبير السياسات العمومية بالمغرب”.
وتابع السيد النوحي أن هذا الدعم المباشر سيساهم لا محالة في النهوض بوضعية الفئات الهشة، وحمايتها وتيسير ولوجها إلى مختلف الخدمات العمومية، من خلال مقاربة تعتمد الفعالية والحكامة الجيدة والشفافية والتقائية السياسات الاجتماعية وتحيين المعطيات، وبالتالي إرساء سياسة تنموية ناجحة تساعد على الرفع من معدلات النمو.
وأشار الباحث إلى أن الحكومة منكبة على ترجمة هذه الرؤية إلى إجراءات ملموسة، من أهمها اعتماد السجل الاجتماعي الموحد كآلية إلكترونية تساعد على تسجيل الأسر وتنقيطها وفق مؤشرات اقتصادية واجتماعية دقيقة من أجل تسهيل عملية الاستهداف وجعلها أكثر نجاعة وإنصافا.
وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أكد، في خطابه السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، على الشروع في تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر مع نهاية السنة الجارية.
وتبلغ الميزانية الإجمالية لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر 25 مليار درهم في 2024، و29 مليار درهم في 2026. تنضاف إليها ال10 ملايير درهم التي تخصصها الدولة سنويا لتعميم التغطية الصحية الإجبارية على الأسر الفقيرة والهشة.
9 تعليقات
طريقة باش يستفدو الناس خصهم يكونو مسجلين في AMO والسجل الاجتماعي..
بفضل جهود جلالة الملك الراشدة التي تمثل ركيزة أساسية للتنمية المستدامة تمكن الناس من الحصول على الدعم الذي يحتاجونه و يعزز من حياتهم..
اليوم بلادنا غادية فلطريق الصحيح الحمد لله وهاذ برنامج الدعم الاجتماعي المباشر غادي اكون عندو تأثير ايجابي على المواطن المغربي البسيط..
هذا الدعم سيحسن الظروف المعيشية الصعبة للمواطنين الذين يعيشون التهميش ..
نسأل الله تعالى ان يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده..
الحمد لله على هذا الدعم الذي سيحسن حياة الأفراد وأنه عن جذارة واستحقاق..
اللهم وفق بلدنا للخير يارب العالمين وكل المسؤولين الذين يعملون ليلا ونهارا..
جهود جلالة الملك محمد السادس في رفع مستوى المعيشة لدى أصحاب الدخل المحدود حفظه الله تعالى..
واش دوك جوج ديال لي غايشدوها و احد الطبقة قليلة بزاف هي لي غاتعيشهم،باركا من الضحك على عباد الله راه داكشي لي قلتو غاتزيدوه فالمواد الأساسية