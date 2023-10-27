هل يمهد الجيش الإسرائيلي لقصف مستشفى “الشفاء بغزة ؟

هبة بريس _ وكالات

نقت حركة “حماس” الفلسطينية “بشكل قاطع”، الجمعة، الادعاءات الإسرائيلية حول استخدامها مستشفى الشفاء بقطاع غزة لـ”أغراض عسكرية”.

جاء ذلك في بيان نشرته الحركة، على منصة تلغرام، حذرت خلاله من أن تكون الادعاءات الإسرائيلية “تمهيدا لاستهداف المستشفى”.

وصدر بيان “حماس” عقب مؤتمر صحفي لمتحدث الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، ادعى فيه أن “القيادة المركزية لحماس موجودة أسفل مستشفى الشفاء في غزة”.

وزعم هاغاري أيضا أنه “يوجد أسفل مستشفى الشفاء، أنفاق يستخدمها المخربون كدرع واق”، على حد تعبيره.

وبدورها، قالت “حماس” في بيانها: “نؤكد بشكل قاطع، كذب رواية الاحتلال النازي، حول استخدام مستشفى الشفاء لأغراض عسكرية، أو وجود أي من قيادات حماس فيه”.

ووصفت الحركة تلك الادعاءات بأنها “إجرامية وخطيرة، وتمهد الطريق أمام استهداف المستشفى الذي يضم آلاف المرضى والجرحى، ويأوي أكثر من 40 ألف نازح”.

وفي السياق، دعت “حماس” الأمم المتحدة والدول العربية والإسلامية، إلى “التدخل فورا لوقف جنون قصف وتدمير المنظومة الطبية”.

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