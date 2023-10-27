توماس توخيل يساند نصير مزراوي ويوجه رسالة لجماهير بايرن ميونيخ
ساند الألماني توماس توخيل، مدرب بايرن ميونيخ لاعبه الدولي المغربي نصير مزراوي، قبل مواجهة دارمشتات، المقررة غدا السبت، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الألماني.
وقال توخيل في تصريح له قبل مواجهة دارمشتات :”من الواجب إحترام آراء الأشخاص حتى عند الإختلاف معهم”.
وأضاف:”أعتقد أن إدارة بايرن ميونيخ إنخذت القرار الصحيح في قضية مزراوي، وعلى الجماهير أن تسير على نفس النهج من خلال احترام موقف اللاعب”.
ومعلوم أن نصير مزراوي كان قد أثار جدلا في محيط بايرن ميونيخ بعد تضامنه مع فلسطين، علما أن النادي الألماني عقد إجتماعا مع اللاعب بعد عودته من فترة التوقف الدولي وقرر عدم معاقبته.
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8 تعليقات
كل التضامن اللا مشروط مع نصير مزراوي ..
نصير مزراوي يواجه ضغوطات كبيرة من طرف الجمهور والنادي ..
لاعب محترف بامتياز ..
البايرن ليس في صالحه ان يتخذ اي عقوبة ضد اللاعب لأنه ببساطة الفريق سيكون المتضرر الاول، لذلك ارتأى ان لاتكون هناك اي عقوبة، مزراوي بالرغم من محاولة توخيل ان يجعله خيارا ثانيا من خلال عدم اشراكه الا في مناسبات قليلة في بداية الموسم الا انه في كل مرة يشارك فيها كان يحرج توخيل بأدائه المميز ..
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