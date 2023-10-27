توماس توخيل يساند نصير مزراوي ويوجه رسالة لجماهير بايرن ميونيخ

ساند الألماني توماس توخيل، مدرب بايرن ميونيخ لاعبه الدولي المغربي نصير مزراوي، قبل مواجهة دارمشتات، المقررة غدا السبت، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الألماني.

وقال توخيل في تصريح له قبل مواجهة دارمشتات :”من الواجب إحترام آراء الأشخاص حتى عند الإختلاف معهم”.

وأضاف:”أعتقد أن إدارة بايرن ميونيخ إنخذت القرار الصحيح في قضية مزراوي، وعلى الجماهير أن تسير على نفس النهج من خلال احترام موقف اللاعب”.

ومعلوم أن نصير مزراوي كان قد أثار جدلا في محيط بايرن ميونيخ بعد تضامنه مع فلسطين، علما أن النادي الألماني عقد إجتماعا مع اللاعب بعد عودته من فترة التوقف الدولي وقرر عدم معاقبته.

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