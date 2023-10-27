الكشف عن الميزانية المخصصة لإصلاح ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء

الكشف عن الميزانية المخصصة لإصلاح ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء

2023-10-27 / 18:18
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كشف عبد اللطيف الناصيري، نائب رئيسة جماعة الدار البيضاء المكلف بالشؤون الثقافية والرياضية عن الميزانية المرصودة لإصلاح ملعب محمد الخامس، استعدادا لاحتضان مباريات كأس أمم أفريقيا مطلع 2024.

وقال الناصيري في تصريح له إنه تم تخصيص ميزانية بقيمة 225 مليون درهم من إجل إصلاح الملعب، حتى يكون جاهزا لاحتضان مباريات الكان.

ووفقا لنفس المتحدث فإن الأشغال ستنتهي في ملعب محمد الخامس بحلول شهر دجنبر من العام القادم، وذلك قبل أسابيع على إنطلاق العرس الكروي الأفريقي.

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‫6 تعليقات

  1. كم خسرت من أموال على هذا الملعب. أموال ربما أكثر من ماخصص للملعب الجديد بابنسليمان.ملعب محمد الخامس خاصوا يتغطا. بل كل الملاعب.

  2. المغرب مقبل علا احتضان كأس افريقيا للأمم وكأس العالم لدى يجب إعادة النظر في الملاعب المغربية ومنها ملعب الدارالبيضاء لتكن جاهزة لي احتضان هذه المنافسات الكبيرة

  3. إصلاح الملاعب في المغرب للاحتضان هذه المنافسات سيجني تماره مستقبلا انشاالله

  4. هناك عصابة مسلطة على هذا المركب الرياضي تنهب كما تشاء بدون رقيب

  5. كلفت إصلاح هذا الملعب بالدارالبيضاء ستكون منفعته كبيرة مستقبلا لي احتضانه كاس افريقيا ومباريات كاس العالم ومباريات ديربي الدارالبيضاء

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