قصف إسرائيلي”غير مسبوق” وانقطاع “كامل” للاتصالات شمال قطاع غزة

هبة بريس _ وكالات

يتعرض شمال قطاع غزة مساء الجمعة لقصف إسرائيلي كثيف، بحسب ما أظهرت لقطات مباشرة بثتها وسائل إعلام مختلفة.

وقال الجيش الإسرائيلي في تقارير إخبارية إنه “يواصل توجيه ضربات في قطاع غزة” تستهدف حركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على القطاع.

وقالت شركة جوال الفلسطينية على صفحتها على فيسبوك اليوم الجمعة إن خدمات الهاتف المحمول والإنترنت في قطاع غزة انقطعت بصورة كاملة بسبب القصف الشديد.

كما أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية الانقطاع الكامل لخدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة.

من جهتها أعلنت حكومة حركة حماس مساء الجمعة انقطاع الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة، واتهمت إسرائيل بالقيام بذلك “لارتكاب مجازر”.

وقال مكتب الإعلام الحكومي في غزة “سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقطع الاتصالات ومعظم الانترنت بالكامل لارتكاب مجازر”، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي يقوم “بقصف جوي وبري ومن البحر دموي انتقامي هو الأعنف منذ بدء الحرب على مدينة غزة ومخيم الشاطئ وكافة مناطق شمال القطاع”.

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