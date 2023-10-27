قصف إسرائيلي”غير مسبوق” وانقطاع “كامل” للاتصالات شمال قطاع غزة
يتعرض شمال قطاع غزة مساء الجمعة لقصف إسرائيلي كثيف، بحسب ما أظهرت لقطات مباشرة بثتها وسائل إعلام مختلفة.
وقال الجيش الإسرائيلي في تقارير إخبارية إنه “يواصل توجيه ضربات في قطاع غزة” تستهدف حركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على القطاع.
وقالت شركة جوال الفلسطينية على صفحتها على فيسبوك اليوم الجمعة إن خدمات الهاتف المحمول والإنترنت في قطاع غزة انقطعت بصورة كاملة بسبب القصف الشديد.
كما أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية الانقطاع الكامل لخدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة.
من جهتها أعلنت حكومة حركة حماس مساء الجمعة انقطاع الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة، واتهمت إسرائيل بالقيام بذلك “لارتكاب مجازر”.
وقال مكتب الإعلام الحكومي في غزة “سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقطع الاتصالات ومعظم الانترنت بالكامل لارتكاب مجازر”، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي يقوم “بقصف جوي وبري ومن البحر دموي انتقامي هو الأعنف منذ بدء الحرب على مدينة غزة ومخيم الشاطئ وكافة مناطق شمال القطاع”.
12 تعليقات
ان لم تتوقف اسرائيل على الحرب ضد الفلسطينيين فالامور ستخرج عن سيطرتها..
اللهم بردا وسلاما على أهلنا في فلسطين ..
تم قطع الإتصالات والأنترنت على غّــــزَّة وذلك تمهيداً لدخول بري او ارتكاب مجــــــازر داخل القطاع بعيدا عن انظار العالم والاعلام ..
يا من لا يُهزم جُنده ولا يخلف وعدُه، ولا إله غيره كُن لأهلنا واخواننا في فلسطين عونًا ونصيرًا ومعينًا وظهيرًا..
استهداف المدنيين الأبرياء لإخلاء غزة واستعمارها من الأعداء..
غزة تحتضر . انقذوا غزة من الدمار..
نعوذ بالله من هذا العجز ونحن نرى إخواننا ولا نستطيع صرفًا ولا دفعًا ولا وصولًا اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربنا اللهم استودعناك غزة وأهلها يا من لا تضيع الودائع..
حسبنا الله و نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمان الرحيم :«وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير» ألا إن نصر الله قريب” يااارب نصرك لغزة..
اللهم إن الأرضَ أرضُك والسماءَ سماؤك
وأنت نعم المولى ونعم النصير.
اللهم ثبت إخواننا وانصرهم نصرًا عزيزًا مؤزرًا..
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .يا رب يا منجي العباد نجي اخواننا في فلسطين..
هذه هي الهمجية لا اخلاق لا دين لا ملة، حسبنا الله ونعم الوكيل
اينكم يا حكام الامة الاسلامية؟؟؟ والله ستحاسبون حسابا عسيرا امام الله
وكلنا سنحاسب هذه امانة في عاتق كل مسلم.
اينك يا من تدعي امير المؤمنين حامي الملة والدين ورئيس لجنة القدس ؟؟؟
اينكم يا ائمة ويا مشاييخ ومفتيو الامة؟؟ اليس فيكم رجل رشيد
حان الوقت لاعلان الجهاد
حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم
اللهم من اراد بنا وبالمسلمين الشر فاجعل كيده في نحره
اخوكم من الجزائر متالم