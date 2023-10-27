عميد مسجد باريس شمس الدين حفيز صحبة الرئيس الفرنسي ماكرون

عميد جزائري لمسجد باريس يصف “حماس” بـ”الإرهابية”

2023-10-27 / 18:09
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هبة بريس _ الرباط

في خروج مثير وسال عنه الكثير من المداد وصف عميد مسجد باريس شمس الدين حفيز على قناة فرنسية حركة “حماس” بالإرهابية، معتبرا أن ما قامت به المقاومة في فلسطين “مجازر مروعة”.

وذكر حفيز، وهو من أصول جزائرية، في لقاء مع قناة “بي أف أم” الفرنسية، أنه “يجب أن نتعاطف مع ضحايا 7 أكتوبر”، في إشارة إلى عملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها المقاومة الفلسطينية، زاعماً أن ما حدث “كان مجازر مروعة”.

وبخصوص رأيه بحركة “حماس”، وما إذا كان يعتبرها إرهابية، قال عميد مسجد باريس بشكل مباشر: “بالطبع، قلنا ذلك في البيان. لا أريد صبّ الزيت على النار. وما أريده اليوم ألا نستورد هذا الصراع (إلى فرنسا)،

واسترسل بالقول ” يجب أن نتعايش كمسلمين ويهود كإخوة.. آلامهم وأحزانهم نتقاسمها اليوم”. وأردف: “ما أريده هو عودة الرهائن حتى يكون إخوتي اليهود سعداء”.

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‫10 تعليقات

  2. كاين شي إرهابي ين أكثر منهم. مسجد باريس تسيره المخابرات الجزائرية بأوامر فرنسية. وبوجههم القبيح يخرجون بهذه الخرجات العنصرية. قالوا مع فليسطين ظالمة او مظلومة. خونة العرب والأفارقة.

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  4. انتم عملة لا يحق لكم أن تحكموا على مقاومون يدافعون عن ارضهم انك لم تتكلم عندما صرح الرئيس ماكرون عن التحالف الدي يريد إنشاءه العنصري الحاقد على العرب الله اعلم ربما لك جائزة على هذا التصريح

  7. مادا تريد ياجزائر في واحد يدافع عن وطنيته وارضه المحتلة اترقس لي المحتل الصهيوني

  8. لو كنت مكان غزة وفلسطين مدا انت فاعل هل تدافع عن ارضك ام كنت ستاكل وتشرب وتنام

  9. ليس هناك نار بدون دخان الا هؤلاء الموجرمين الايرهابيين هم من انت مقيم عندهم

  10. تعايشو معهم سنين واعوام ولاكن تعدو حدودهم من استفزازات وانتهاكات ونزع اراضيهم من تحت ارجلهم ونزع اشجارهم لم يتركو شيء الا ونفدوه فيهم والله قليل فيهم الحرب بالمدافع يستحقون ان يدفنو وهم احياء اعداء الله علا أرضه

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