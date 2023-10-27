ماكرون: الهدنة الإنسانية في غزة ستكون مفيدة

هبة بريس - وكالات

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن عدة دول أوروبية تتطلع إلى بناء “تحالف إنساني” فيما يتعلق بغزة، وإن محادثات تُجرى مع قبرص واليونان بشأن هذا الأمر.

وقال ماكرون، اليوم الجمعة، إن “قبرص يمكن أن تكون بمثابة قاعدة للعمليات الإنسانية”.

وأضاف: “يجب علينا أيضًا أن ننظر إلى محاولة التوصل إلى “فترات هدنة” لمساعدة الوضع الإنساني”، مشيرًا إلى أن الهدنة الإنسانية في غزة ستكون مفيدة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0