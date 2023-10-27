ماكرون: الهدنة الإنسانية في غزة ستكون مفيدة
هبة بريس - وكالات
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن عدة دول أوروبية تتطلع إلى بناء “تحالف إنساني” فيما يتعلق بغزة، وإن محادثات تُجرى مع قبرص واليونان بشأن هذا الأمر.
وقال ماكرون، اليوم الجمعة، إن “قبرص يمكن أن تكون بمثابة قاعدة للعمليات الإنسانية”.
وأضاف: “يجب علينا أيضًا أن ننظر إلى محاولة التوصل إلى “فترات هدنة” لمساعدة الوضع الإنساني”، مشيرًا إلى أن الهدنة الإنسانية في غزة ستكون مفيدة.
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7 تعليقات
لعنة الله عليهم و على اجدادهم إلى يوم القيامة.
مجموعة من المنافقين المجرمين..
حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم.
لعنة الله عليك يا منافق
علي وعلا اعدائي مرة الكتير ومابقي الا القليل ياارهابيين
انت بالخصوص اخرج منها وهي تهدن
الهدنة من عندنا ومن عندكم القصف والقتل والإرهاب ووووونعلكم الله ياحطب جهنم
انشاالله وبعون الله وشهات لا الاه الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم النصرو علا ايد المجاهدين غزة
لن يهنا لنا بال ولا اطمئنان الا ان ينصرنا الله علا بنو الطغيان