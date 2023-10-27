ايمانويل ماكرون

ماكرون: الهدنة الإنسانية في غزة ستكون مفيدة

2023-10-27 / 17:38
7
هبة بريس - وكالات

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن عدة دول أوروبية تتطلع إلى بناء “تحالف إنساني” فيما يتعلق بغزة، وإن محادثات تُجرى مع قبرص واليونان بشأن هذا الأمر.

وقال ماكرون، اليوم الجمعة، إن “قبرص يمكن أن تكون بمثابة قاعدة للعمليات الإنسانية”.

وأضاف: “يجب علينا أيضًا أن ننظر إلى محاولة التوصل إلى “فترات هدنة” لمساعدة الوضع الإنساني”، مشيرًا إلى أن الهدنة الإنسانية في غزة ستكون مفيدة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “برلين” تحظر مسيرة مؤيدة للفلسطينيين

“برلين” تحظر مسيرة مؤيدة للفلسطينيين

2023-10-27 / 19:41
Photo of هل يمهد الجيش الإسرائيلي لقصف مستشفى “الشفاء بغزة ؟

هل يمهد الجيش الإسرائيلي لقصف مستشفى “الشفاء بغزة ؟

2023-10-27 / 18:58
Photo of رميا بالرصاص.. إندونيسيا تحكم بالإعدام على 8 إيرانيين

رميا بالرصاص.. إندونيسيا تحكم بالإعدام على 8 إيرانيين

2023-10-27 / 18:50
Photo of قصف إسرائيلي”غير مسبوق” وانقطاع “كامل” للاتصالات شمال قطاع غزة

قصف إسرائيلي”غير مسبوق” وانقطاع “كامل” للاتصالات شمال قطاع غزة

2023-10-27 / 18:26
Photo of عميد جزائري لمسجد باريس يصف “حماس” بـ”الإرهابية”

عميد جزائري لمسجد باريس يصف “حماس” بـ”الإرهابية”

2023-10-27 / 18:09
Photo of الصحة العالمية: هناك ألف جث.ة تحت الأنقاض في غزة

الصحة العالمية: هناك ألف جث.ة تحت الأنقاض في غزة

2023-10-27 / 17:15
Photo of الدنمارك تقدّم مشروع قانون لحظر حرق القرآن

الدنمارك تقدّم مشروع قانون لحظر حرق القرآن

2023-10-27 / 15:53
Photo of 5 آلاف مقدسي يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى

5 آلاف مقدسي يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى

2023-10-27 / 14:41
Photo of الجيش الإسرائيلي: مصر تعرضت لتهديد جوي

الجيش الإسرائيلي: مصر تعرضت لتهديد جوي

2023-10-27 / 12:13
Photo of مصر.. سقوط صاروخ في مدينة طابا وإصابة 6 أشخاص

مصر.. سقوط صاروخ في مدينة طابا وإصابة 6 أشخاص

2023-10-27 / 11:06

‫7 تعليقات

  1. لعنة الله عليهم و على اجدادهم إلى يوم القيامة.
    مجموعة من المنافقين المجرمين..
    حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم.

    1

  5. الهدنة من عندنا ومن عندكم القصف والقتل والإرهاب ووووونعلكم الله ياحطب جهنم

  6. انشاالله وبعون الله وشهات لا الاه الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم النصرو علا ايد المجاهدين غزة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق