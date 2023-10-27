مصرع أم مغربية و3 من أطفالها في حادث سير مروع باسبانيا

2023-10-27 / 17:53
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هبة بريس - اسبانيا

لقيت سيدة تبلغ من العمر 37 عامًا وثلاثة من أطفالها ، مصرعهم إثر اصطدام السيارة التي كانوا يستقلونها بشاحنة على الطريق السريع N-110 بالقرب من سيجويلا (سيغوفيا).

الحادث المأساوي الذي أودى بحياة أربعة أشخاص وقع اثر اصطدام السيارة التي كانت على متنها الأم رفقة أطفالها بشاحنة بشكل قوي ، ما أدى الى وفاتهم على الفور .

وقالت مصادر اعلام اسبانية أن قسم الطوارئ تلقى عدة مكالمات تنبه إلى وقوع حادث عند مخرج ميناء نافافريا، عند نقطة الكيلومتر 160 من N-110. حيث تم التنقل الى هناك بواسطة سيارة اسعاف وطائرة هلكوبتير طبية.

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‫13 تعليقات

  12. ليس بالسهل علا من سيسقبل هدا الخبر المروع ولاكن هدا قضاء الله وقدره جعل الله متواهم الجنة انشاالله

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