مصرع أم مغربية و3 من أطفالها في حادث سير مروع باسبانيا
هبة بريس - اسبانيا
لقيت سيدة تبلغ من العمر 37 عامًا وثلاثة من أطفالها ، مصرعهم إثر اصطدام السيارة التي كانوا يستقلونها بشاحنة على الطريق السريع N-110 بالقرب من سيجويلا (سيغوفيا).
الحادث المأساوي الذي أودى بحياة أربعة أشخاص وقع اثر اصطدام السيارة التي كانت على متنها الأم رفقة أطفالها بشاحنة بشكل قوي ، ما أدى الى وفاتهم على الفور .
وقالت مصادر اعلام اسبانية أن قسم الطوارئ تلقى عدة مكالمات تنبه إلى وقوع حادث عند مخرج ميناء نافافريا، عند نقطة الكيلومتر 160 من N-110. حيث تم التنقل الى هناك بواسطة سيارة اسعاف وطائرة هلكوبتير طبية.
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13 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
انا لله وانا اليه راجعون
اللهم اغفر لهم وارحمهم
انا لله وانا اليه راجعون
انا لله وانا اليه راجعون. البقاء لله
اللهم ارحمهم.
إن لله وإن إليه راجعون البقاء لله ربنا يرحمهم.
ان لله وان اليه راجعون جارة اختي فاسبانيا اللهم ارحمهم
ان لله وانا اليه راجعون عظم الله اجر اهلهم داخل المغرب وخارج المغرب
عزائنا فيهم واحد مانريد معرفته هل خطاهم ام من
السرعة تقتل وان كان هادا قدرهم رحمهم الله برحماته
ليس بالسهل علا من سيسقبل هدا الخبر المروع ولاكن هدا قضاء الله وقدره جعل الله متواهم الجنة انشاالله
نسأل الله أن ينزل الصبر والسلوان علا اهليهم ورحمة الله عليهم أجمعين