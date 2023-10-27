الرجاء الرياضي يوقع إتفاقية شراكة مع نادي إسباني كبير وهذه تفاصيلها

الرجاء الرياضي يوقع إتفاقية شراكة مع نادي إسباني كبير وهذه تفاصيلها

2023-10-27 / 17:20
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وقع نادي الرجاء الرياضي إتفاقية شراكة متقدمة مع نادي ريال بيتيس الإسباني، وفقا لما أعلنه الناديان، مساء اليوم الجمعة، عبر صفحاتهما الرسمية.

وتشمل الاتفاقية التعاون وتقاسم الخبرات على المستوى الرياضي، بإقامة لقاءات ودية بين مختلف الفرق العمرية للناديين، مع إنشاء أكاديمية مشتركة، ومخيمات كروية، إلى جانب إحداث شراكة على المستوى التجاري، وتقاسم الخبرات الخاصة بالتسويق الرياضي في مختلف مكوناته.

كما تم الاتفاق أيضا على تفعيل التعاون في مجال الشراكة الاجتماعية والبيئية، وغيرها من الامتدادات التي تساهم في تطوير الأندية الرياضية وتعزيز احترافيتها.

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‫8 تعليقات

  5. الرجاء تحتاج انتدابات قوية هرمنا من أجل أن نرى الرجاء في نصق نهائي أو نهائي ابطال إفريقيا والجمهور نار ودونور يدور انا ماشي رجاوي ولكن نبغي نشوف الرجاء ترجع وعندها جمهور واعر تعمر الملعب بدير الفريق

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