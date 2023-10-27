الصحة العالمية: هناك ألف جث.ة تحت الأنقاض في غزة
هبة بريس - وكالات
أعلن ريتشارد بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في فلسطين، اليوم الجمعة، أن المنظمة لديها تقارير تفيد بوجود نحو ألف جثة مجهولة الهوية لا تزال مدفونة تحت الأنقاض في غزة والتي لم يتم تضمينها بعد في حصيلة القتلى.
ونقل موقع “العربية” عن يبركورن، رده على سؤال حول عدد القتلى في غزة، حيث لم يشر بيبركورن إلى مصدر التقارير التي حصلت عليها المنظمة وتفيد “حصلنا أيضا على هذه التقديرات التي تشير إلى أنه لا يزال هناك أكثر من 1000 شخص تحت الأنقاض لم يتم التعرف عليهم بعد”. ولم يحدد المصدر.
وتقول السلطات الصحية في غزة إن أكثر من 7000 شخص قتلوا في القصف الإسرائيلي ردا على الهجمات التي شنها مسلحو حماس على المستوطنات الإسرائيلية في 7 أكتوبر.
ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
0
8
16 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله
غير صحيح الصحيح هو هناك الف شهيد في السماء عند ربهم يرزقون فرحين ان شاء الله تعالى
﴿وَلا تَحسَبَنَّ الَّذينَ قُتِلوا في سَبيلِ اللَّهِ أَمواتًا بَل أَحياءٌ عِندَ رَبِّهِم يُرزَقونَفَرِحينَ بِما آتاهُمُ اللَّهُ مِن فَضلِهِ وَيَستَبشِرونَ بِالَّذينَ لَم يَلحَقوا بِهِم مِن خَلفِهِم أَلّا خَوفٌ عَلَيهِم وَلا هُم يَحزَنونَ﴾ [آل عمران: 169-170]
حسبنا الله ونعم الوكيل
اللهم اغفر لهم وارحمهم يارب
شهداء عند ربهم يرزقون ان شاء الله
كارثة إنسانية في غزة
هناك الالاف من الجثث تحت الأنقاد ورائحتم تفوح في الأفق..
على الدول العظمى أن تتدخل في هذه الكارثة التي تقع في غزة ..
اللهم سخر لاهل فلسطين ملائكة السماء وجنود الأرض ومن عليهم بنصرك، ويسر أمرهم وقوي عزيمتهم ومد بصرهم واربط على قلوبهم وسدد رميهم واحفظهم بعينك وتقبل شهدائهم..
لطفك يا رب انت القوي و نحن الضعفاء فرج على اخواننا المستضعفين في غزة..
اللهم أيدهم بجند من السماء اللهم أيدهم بمعجزاتك اللهم أرنا عجائب قدرتك في أعداء الإسلام والمسلمين..
يجب ان تقف هاته الحرب الدموية عاجلا ..
ومن سمعك يا صحة العالم حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم
تحت الانقاد او فوق الانقاد هم في اعلا الجنات
يجب التدخل الفوري مادا تنتضرون اكرمو موتاكم اكرمو موتاكم نريد فقط ان نكرم موتانا اين حقوق الإنسان حسبنا الله ونعم الوكيل في بنو صهيون
يارب العالمين ارزقهم صبر سيدنا وحبيبنا ايوب وانسرهم نسر حبيبك وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم على الكافرين في غزواته عليهم يارب العالمين من الدعاء ومنك الإجابة