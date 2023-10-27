الصحة العالمية: هناك ألف جث.ة تحت الأنقاض في غزة

هبة بريس - وكالات

أعلن ريتشارد بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في فلسطين، اليوم الجمعة، أن المنظمة لديها تقارير تفيد بوجود نحو ألف جثة مجهولة الهوية لا تزال مدفونة تحت الأنقاض في غزة والتي لم يتم تضمينها بعد في حصيلة القتلى.

ونقل موقع “العربية” عن يبركورن، رده على سؤال حول عدد القتلى في غزة، حيث لم يشر بيبركورن إلى مصدر التقارير التي حصلت عليها المنظمة وتفيد “حصلنا أيضا على هذه التقديرات التي تشير إلى أنه لا يزال هناك أكثر من 1000 شخص تحت الأنقاض لم يتم التعرف عليهم بعد”. ولم يحدد المصدر.

وتقول السلطات الصحية في غزة إن أكثر من 7000 شخص قتلوا في القصف الإسرائيلي ردا على الهجمات التي شنها مسلحو حماس على المستوطنات الإسرائيلية في 7 أكتوبر.

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