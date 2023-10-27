يتقدمهم حكيمي.. هذه قائمة أعلى 5 لاعبين قيمة تسويقية في المنتخب الوطني المغربي

يتصدر الدولي المغربي أشرف حكيمي، الظهير الأيمن لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي قائمة أعلى 5 لاعبين قيمة تسويقية في صفوف المنتخب الوطني المغربي.

وفيما يلي قائمة أعلى 5 لاعبين قيمة تسويقية في صفوف أسود الأطلس وفقا لمنصة “ترانسفر ماركت” :

1 – أشرف حكيمي 65 مليون يورو

2 – نايف أكرد 35 مليون يورو

3 – سفيان أمرابط 30 مليون يورو

4 – نصير مزراوي 28 مليون يورو

5 – أمين عدلي 25 مليون يورو

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