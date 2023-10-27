يتقدمهم حكيمي.. هذه قائمة أعلى 5 لاعبين قيمة تسويقية في المنتخب الوطني المغربي
يتصدر الدولي المغربي أشرف حكيمي، الظهير الأيمن لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي قائمة أعلى 5 لاعبين قيمة تسويقية في صفوف المنتخب الوطني المغربي.
وفيما يلي قائمة أعلى 5 لاعبين قيمة تسويقية في صفوف أسود الأطلس وفقا لمنصة “ترانسفر ماركت” :
1 – أشرف حكيمي 65 مليون يورو
2 – نايف أكرد 35 مليون يورو
3 – سفيان أمرابط 30 مليون يورو
4 – نصير مزراوي 28 مليون يورو
5 – أمين عدلي 25 مليون يورو
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المجموع 7 آراء
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10 تعليقات
نايف أݣرد يستحق المرتبة الأولى.
نايف أݣرد يستحق قيمة أكثر من هذه.
لا أين النصيري
المغرب يحتاج لمهاجمين
أين السفاح والجلاد حمد الله لم أراه في القائمة
إلى صاحب التعليق الذي قال اكرد يستحق الأولى اش كاتخربق حكيمي افضل بكثير وهو من يستحق
حكيمي أفضل لاعب في المنتخب بدون منازع
بكل صراحة هم يستحقون اكتر من القائمة المنزلة الأن
نتمناو لهم اكتر لانهم أعطو الكتير والكتير والمرتبة الأولى لي نايف اكرد
كلهم شرفو المغرب وان كان عن الترتيب فاولهم حكيمي