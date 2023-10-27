الدوري الإفريقي يمنح الوداد الرياضي فرصة “الإنتقام” من الترجي التونسي

الدوري الإفريقي يمنح الوداد الرياضي فرصة “الإنتقام” من الترجي التونسي

2023-10-27 / 15:38
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حصل الوداد الرياضي على فرصة للانتقام من الترجي التونسي عندما يلتقي الفريقان في نصف نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم.

وسبق للوداد أن خسر لقب دوري أبطال أفريقيا سنة 2019 عندما خسر نهائيا لم ينته أمام الترجي التونسي في ملعب رادس، بعدما غادر الفريق المغربي أرضية الملعب احتجاجا على غياب تقنية الVAR.

وأثار نهائي “فضيحة رادس” سنة 2019 جدلا كبيرا حيث اعتبرت مكونات الوداد الرياضي بأن اللقب سُرق منها، خاصة بعد إلغاء هدف مشروع سجله حينها اللاعب وليد الكرتي.

وسيسعى الوداد الرياضي لاستغلال هذه المناسبة من أجل الانتقام ورد الدين للترجي التونسي، خاصة وأن نهائي 2019 يبقى غصة في حلق مكونات الفريق المغربي.

يشار إلى أن الوداد سيواجه الترجي ذهابا يوم 29 أكتوبر بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، على أن يلتقيا إيابا يوم 1 نونبر بملعب رادس.

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‫7 تعليقات

  1. لاوجود للانتقام في مجال الرياضة، اوبين الأشقاء. اتمنى الفوز للفريق المغربي وان تسود الروح الرياضية بين الفريقين

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