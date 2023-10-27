الدنمارك تقدّم مشروع قانون لحظر حرق القرآن
هبة بريس - وكالات
قدّمت الحكومة الدنماركية الجمعة مشروع قانون معدلاً لحظر حرق القرآن على أراضيها، بعدما قُوبلت نسخة أولى من القانون بانتقادات بسبب القيود المفروضة على حرية التعبير وصعوبات تنفيذه.
وقالت وزارة العدل في بيان، “لقد تمّ تقييد نطاق مشروع القانون ليستهدف المعاملة غير المناسبة للكتب المقدسة ذات الأهمية الدينية الكبيرة على وجه التحديد”.
وكان يستهدف في الأساس تدنيس جميع الأشياء ذات الأهمية الدينية الكبيرة.
وستتم مناقشة مشروع القانون خلال جلسة البرلمان التي ستُعقد في 14 من نوفمبر.
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4 تعليقات
نسأل الله أن يحرقهم الله كل من يتقدم بالاعتداء علا كتابنا المصحف الشريف شلت ايديهم وهدا مشروع قانون في الصميم
فعلا يجب ان يكون هناك عقوبات علا بعض الموجرمين الموعتدين علا هده الكتب المقدسة
هدا مايجب ان يكون هناك عقوبات قانونية تعاقب كل من يتجرأ علا حرق او تقطيع أو تدنيس الكتب المقدسة ومنها القرآن الكريم
هدا القانون يجب أن يطبق في العالم ككل لكل من يتجرأ علا فعل متل هاته الأفعال علا كتبنا المقدسة ومنها القرآن الكريم