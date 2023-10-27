“التقدم والاشتراكية” يثمن ورش الدعم الاجتماعي المباشر

هبة بريس

ثمن المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، إعلانَ رئيس الحكومة، في جلسة عمومية مشتركة بالبرلمان، عن إطلاق الدعم الاجتماعي المُباشِر وتفاصيله، بتوجيهاتٍ ملكيةٍ سامية.

وذكر الحزب في بلاغ صدر عقب اجتماع مكتبه السياسي، أنه اقترحَ ودافعَ دائماً عن تقديم دعمٍ مباشرٍ للأسر في وضعية فقرٍ وهشاشة ودون أيِّ حمايةٍ اجتماعية، يتطلَّعُ إلى أن تَعمَلَ الحكومةُ على توفير كافة شروط نجاحِ هذا الورش الاجتماعي الهام والهادف إلى توفير حدٍّ أدنى من الكرامة لهذه الأسر، ولا سيما على مستوى استدامة التمويل ومصادره، بارتباطٍ مع ضرورة الإصلاحِ التدريجي والــــمُنصِف لصندوق المقاصة حتى يستفيد منه كُــــــلِّــــــــــيًّـــا وحَــــصريًّا المستهدَفُون الحقيقيون منه، أي الفئاتُ المستضعَفَة.

وأكد المكتبُ السياسي على ضرورة اتخاذ إجراءاتٍ فعليةٍ لحماية القدرة الشرائية للطبقة الوسطى، وخاصة منها ضعيفة الدخل.

كما عبر عن تطلعه إلى وضعِ هذا الورش الاجتماعي ضمن أفقٍ تنمويٍّ يسعى نحو الرُّقِــــــيِّ بأوضاع ودَخْلِ الأسر المستضعفة وإخراجها التدريجي والفعلي من دائرة الفقر والهشاشة ومن وضعية الاحتياج إلى الدعم الاجتماعي المباشر.

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