اختطفوا شخصا وطالبوا بـ16 مليون سنتيم كفدية.. إيقاف 5 أشخاص بفاس

2023-10-27 / 15:16
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هبة بريس

تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فأس بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الجمعة 27 أكتوبر الجاري، من توقيف خمسة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متورطة في الاختطاف والاحتجاز والمطالبة بفدية مالية والاتجار غير المشروع في المشروبات الكحولية.

وحسب المعطيات المتوفرة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، فقد تورط المشتبه بهم في اختطاف واحتجاز أحد الأشخاص بمنزل يوجد بجماعة أولاد داود بإقليم صفرو، قبل الإفراج عنه بعد مطالبة أسرته بفدية مالية قيمتها 160 ألف درهم.

وقد مكنت إجراءات التدخل بالمنزل الذي شكل مسرحا لأفعال الاختطاف والاحتجاز من حجز أسلحة بيضاء من الحجم الكبير، و1400 لتر من مسكر كاس الحياة، علاوة على معدات وأواني تدخل في إعداد وصناعة هذه النوع من المشروبات الكحولية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم لإجراءات البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف كل المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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