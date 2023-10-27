الموت يُفجع جمال السلامي قبل مباراة الفتح الرياضي وشباب المحمدية

الموت يُفجع جمال السلامي قبل مباراة الفتح الرياضي وشباب المحمدية

2023-10-27 / 14:52
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أفجع الموت الإطار الوطني جمال السلامي بعد وفاة والده، قبل ساعات على مباراة فريقه الفتح الرياضي ضد شباب المحمدية، المقررة اليوم الجمعة بداية من الثامنة والنصف مساء، ضمن الجولة السابعة من البطولة الاحترافية.

وقد توفي والد جمال السلامي صباح اليوم الجمعة.

وبهذه المناسبة الأليمة نتقدم بخالص التعازي والمواساة للإطار الوطني جمال السلامي بهذا المصاب الجلل، راجين من الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

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‫5 تعليقات

  1. تعازينا الحارة لهذا الإطار الوطني.
    لله ما أعطى ولله ما اخذ وإنا لله وإنا إليه راجعون.

    1

  5. الاخوان الذين وجدوا العنوان غير مناسب لم يفهموا الفعل يُفجِع…وللفائدة فقط أقول بأنه يفيد معنى يُؤْلِمُ ويُوجع…وأظن أن الموت مؤلم لأهل الفقيد وموجع ومفجع…على كلٍّ، تعازينا الحارة للأخ السلامي والأفراد أسرته، وأنتم لا أحزنكم الله في أحبابكم…ما علينا إلا أن نتعلم…فقط.

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