بعثة الترجي التونسي تشد الرحال للمغرب استعدادا لمواجهة الوداد الرياضي

بعثة الترجي التونسي تشد الرحال للمغرب استعدادا لمواجهة الوداد الرياضي

2023-10-27 / 13:06
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من المرتقب أن تتوجه بعثة أبناء “باب سويقة” عشية يومه الجمعة، صوب المغرب تأهبا لمواجهة الوداد الرياضي في ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي.

وسيخوض فريق الترجي التونسي مرانه الرئيسي يوم غد السبت، على أرضية “المركب الرياضي محمد الخامس ” بالدار البيضاء، استعدادا للمباراة، قبل أن يلتقي الفريقان بعد غد الأحد، على أرضية “المركب الرياضي محمد الخامس” بالدار البيضاء، في تمام السابعة مساء (19:00غرينيتش +1)،

في المقابل ستُقام مباراة الإياب يوم الأربعاء المقبل، على أرضية “ملعب حمادي العقربي” بتونس، انطلاقا من الساعة الرابعة بعد الزوال (16:00غرينيتش +1).

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