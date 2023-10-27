الحسين عموتة وجمال السلامي يختتمان الدورة التكوينية لنخبة مؤطري الكاف

الفيفا تختار السلامي و عموتة ضمن “نخبة مكوني المدربين” بإفريقيا

2023-10-27 / 12:36
0

اختتمت يوم أمس الخميس 26 أكتوبر 2023 بمركب محمد السادس لكرة القدم أشغال الدورة التكوينية لنخبة مؤطري الكاف من مختلف دول إفريقيا.

وتهدف هذه الدورة التكوينية إلى تكوين عدد كبير من المؤطرين الذين سيشرفون على دروس تكوين المدربين على الصعيد الإفريقي .

وشارك قي هذه الدورة التي امتدت أشغالها على 8 أيام متواصلة، 16 متدرب من نخبة مكوني إفريقيا من بينهم اتنان مغاربة ويتعلق الامر بالسيدين الحسين عموتة وجمال السلامي اللذين التحقا رسميا بهذه الفئة بعد اجتياز الامتحانات بامتياز.

و اشرف على تأطير هده الدورة نخبة من خبراء تكوين مدربي كرة القدم من الكاف و الفيفا على رأسهم مدير قسم تكوين المدربين بالاتحاد الدولي لكرة القدم السيد برانامين اوجوفيتش و مدير التطوير بالكاف السيد راوول شيباندا بالإضافة لخبراء الفيفا والكاف السيد مالوش بلحسن و السيد فتحي جمال بالإضافة للسيد سيرامي ليتسواكا .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of هذا موعد الكلاسيكو بين برشلونة ضد ريال مدريد وهذه هي القنوات الناقلة

هذا موعد الكلاسيكو بين برشلونة ضد ريال مدريد وهذه…

2023-10-27 / 19:09
Photo of توماس توخيل يساند نصير مزراوي ويوجه رسالة لجماهير بايرن ميونيخ

توماس توخيل يساند نصير مزراوي ويوجه رسالة لجماهير بايرن…

2023-10-27 / 18:45
Photo of الكشف عن الميزانية المخصصة لإصلاح ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء

الكشف عن الميزانية المخصصة لإصلاح ملعب محمد الخامس بالدار…

2023-10-27 / 18:18
Photo of الرجاء الرياضي يوقع إتفاقية شراكة مع نادي إسباني كبير وهذه تفاصيلها

الرجاء الرياضي يوقع إتفاقية شراكة مع نادي إسباني كبير…

2023-10-27 / 17:20
Photo of يتقدمهم حكيمي.. هذه قائمة أعلى 5 لاعبين قيمة تسويقية في المنتخب الوطني المغربي

يتقدمهم حكيمي.. هذه قائمة أعلى 5 لاعبين قيمة تسويقية…

2023-10-27 / 16:29
Photo of الدوري الإفريقي يمنح الوداد الرياضي فرصة “الإنتقام” من الترجي التونسي

الدوري الإفريقي يمنح الوداد الرياضي فرصة “الإنتقام” من الترجي…

2023-10-27 / 15:38
Photo of الموت يُفجع جمال السلامي قبل مباراة الفتح الرياضي وشباب المحمدية

الموت يُفجع جمال السلامي قبل مباراة الفتح الرياضي وشباب…

2023-10-27 / 14:52
Photo of بعثة الترجي التونسي تشد الرحال للمغرب استعدادا لمواجهة الوداد الرياضي

بعثة الترجي التونسي تشد الرحال للمغرب استعدادا لمواجهة الوداد…

2023-10-27 / 13:06
Photo of رمزي: مواجهة الوداد والترجي من طراز آخر.. وستكون فرصة لرد الدين

رمزي: مواجهة الوداد والترجي من طراز آخر.. وستكون فرصة…

2023-10-27 / 10:28
Photo of جماهير الوداد تلهب المدرجات بالهتاف لفلسطين

جماهير الوداد تلهب المدرجات بالهتاف لفلسطين

2023-10-26 / 23:29

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق