الفيفا تختار السلامي و عموتة ضمن “نخبة مكوني المدربين” بإفريقيا

اختتمت يوم أمس الخميس 26 أكتوبر 2023 بمركب محمد السادس لكرة القدم أشغال الدورة التكوينية لنخبة مؤطري الكاف من مختلف دول إفريقيا.

وتهدف هذه الدورة التكوينية إلى تكوين عدد كبير من المؤطرين الذين سيشرفون على دروس تكوين المدربين على الصعيد الإفريقي .

وشارك قي هذه الدورة التي امتدت أشغالها على 8 أيام متواصلة، 16 متدرب من نخبة مكوني إفريقيا من بينهم اتنان مغاربة ويتعلق الامر بالسيدين الحسين عموتة وجمال السلامي اللذين التحقا رسميا بهذه الفئة بعد اجتياز الامتحانات بامتياز.

و اشرف على تأطير هده الدورة نخبة من خبراء تكوين مدربي كرة القدم من الكاف و الفيفا على رأسهم مدير قسم تكوين المدربين بالاتحاد الدولي لكرة القدم السيد برانامين اوجوفيتش و مدير التطوير بالكاف السيد راوول شيباندا بالإضافة لخبراء الفيفا والكاف السيد مالوش بلحسن و السيد فتحي جمال بالإضافة للسيد سيرامي ليتسواكا .

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