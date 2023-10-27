ترويج الأقراص المهلوسة يجر 3 أشخاص للاعتقال بالبيضاء

2023-10-27 / 12:31
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هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة مديونة بمدينة الدار البيضاء، مساء أمس الخميس 26 أكتوبر الجاري، من حجز 5306 قرص مهلوس وتوقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد تم توقيف المشتبه بهم في سياق العمليات الأمنية المتواصلة الرامية لمكافحة الحيازة والاتجار في الأقراص الطبية المخدرة، حيث مكنت عمليات التفتيش من العثور بحوزتهم على 5306 قرص مهلوس من بينها أقراص طبية مخدرة وأخرى من نوع إكستازي.

وقد بينت عمليات تنقيط المشتبه بهم بقواعد بيانات الأمن الوطني، أن أحدهم يشكل موضوع بحث على الصعيد الوطني في قضايا المخدرات، والشخص الثاني من ذوي السوابق القضائية من أجل نفس الأفعال الإجرامية.

وقد تم اخضاع المشتبه فيهم الثلاثة لإجراءات البحث القضائي الذي يجري تحت اشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة لهم، وكذا تحديد كافة ارتباطات وامتدادات هذه القضية.

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