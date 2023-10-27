وفاة أستاذ جامعي صاحب مقولة ” سبقتني رجلي القبر”

2023-10-27 / 11:49
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

كان لهبة بريس لقاء سابق مع الأستاذ الجامعي الدكتور ياسين مفقود الذي وافته المنية اليوم الجمعة بإحدى المصحات بمدينة الدار البيضاء، وهو صاحب التدوينة المؤثرة : ” سبقتني رجلي إلى القبر”… في إشارة إلى بثر رجله فوق الركبة بعد عملية جراحية أجراها.

تدوينة أستاذ القانون بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، كانت قد لقيت تعاطفا كبيرا من قبل زملاء الرجل وطلبته، فيما التمس منهم بنبرة حزينة العفو إن أخطأ في حقهم، سائلا إياهم الدعاء له بالشفاء.

هذا ويحظى الأستاذ ياسين مفقود بشعبية كبيرة داخل الأوساط الجامعية بسطات، لابتسامته الدائمة ونبل أخلاقه وانضباطه في عمله رغم صعوبة تحركاته بسبب وضعه الصحي، لكنه لايبخل عن الدفع قدما نحو تجويد العرض الأكاديمي والبحث العلمي في سبيل اغناء الرصيد الفكري لطلبته.

شأنه شأن العديد من الأساتذة الشرفاء والأستاذات الشريفات، داخل الحرم الجامعي بكلية العلوم القانونية والسياسية التابعة لجامعة الحسن الأول بسطات، ممن أبلوا وأبلين البلاء الحسن في تلقين طلبتهم أدبيات العلوم القانونية والادارية والسياسية بعدما كانوا صفحة بيضاء في تعاملهم مع النصوص القانونية وتفسيرها والتعليق على أحكامها.

من لا يعرف هذا الرجل العصامي، إليكم شهادات في حقه بلا محاباة ولا تنميق ولا مسحوق تجميل….هذا الرجل الذي تدرج على سلم العلم والمعرفة والتكوين الأكاديمي كطالب جامعي بكلية الحقوق بسطات قبل صيغتها الجديدة، وصولا إلى مدرجات الكلية ذاتها باسمها الجديد كلية للعلوم القانونية والسياسية بسطات كأستاذ جامعي في القانون الخاص….

هذا الرجل، هو صاحب التدوينة الشهيرة التي قال فيها :
” سبقتني رجلي إلى القبر”، هكذا عنون الأستاذ الجامعي الدكتور “ياسين مفقود” بكلية الحقوق بسطات، تدوينته في وقت سابق بنبرة حزينة في إشارة إلى بثر رجله فوق الركبة بعد عملية جراحية أجراها.

تدوينة أستاذ القانون بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، حينها لقيت حينها تعاطفا كبيرا من قبل زملاء الرجل وطلبته، فيما التمس منهم بنبرة حزينة العفو إن أخطأ في حقهم، سائلا إياهم الدعاء له بالشفاء.

الدكتور الجامعي المتميز “ياسين مفقود”، كان يحظى بشعبية كبيرة داخل الأوساط الجامعية بسطات، لابتسامته الدائمة ونبل أخلاقه وانضباطه في عمله رغم صعوبة تحركاته بسبب وضعه الصحي، لكنه لايبخل عن الدفع قدما نحو تجويد العرض الأكاديمي والبحث العلمي في سبيل اغناء الرصيد الفكري لطلبته.

شأنه شأن العديد من الأساتذة الشرفاء والأستاذات الشريفات، داخل الحرم الجامعي بكلية العلوم القانونية والسياسية التابعة لجامعة الحسن الأول بسطات، ممن أبلوا وأبلين البلاء الحسن في تلقين طلبتهم أدبيات العلوم القانونية والادارية والسياسية بعدما كانوا صفحة بيضاء في تعاملهم مع النصوص القانونية وتفسيرها والتعليق على أحكامها.
رحمك الله أيها الرجل الطيب العصامي المكافح…كنت نموذجا رائعا لكل من يسعى إلى العلم والمعرفة والتكوين الأكاديمي وبناء الذات..

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تعليق واحد

  1. فقدناك يامفقود انتقل الى جوار ربك اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضه من رياض الجنه ولا تجعله حفره من حفر النار وارحم اموات المسلمين في كل مكان

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