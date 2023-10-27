مصر.. سقوط صاروخ في مدينة طابا وإصابة 6 أشخاص

هبة بريس - وكالات

قال الجيش الإسرائيلي إنه على علم بوقوع حادث أمني بالقرب من حدوده على البحر الأحمر مع مصر في وقت مبكر من اليوم الجمعة، عقب تقارير عن انفجار في مدينة طابا.

وأضاف الجيش الإسرائيلي “نحن على علم بوقوع حادث أمني لكنه وقع خارج حدودنا”، حسبما أوردت “رويترز”.

وأصاب الصاروخ مبنى إسعاف طابا، والسكن المخصص لإدارة مستشفى المدينة.

كما تسبب الصاروخ بإصابة 6 أشخاص.

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