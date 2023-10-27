رمزي: مواجهة الوداد والترجي من طراز آخر.. وستكون فرصة لرد الدين

رمزي: مواجهة الوداد والترجي من طراز آخر.. وستكون فرصة لرد الدين

2023-10-27 / 10:28
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أكد عادل رمزي، مدرب الوداد الرياضي، بأن مواجهة الترجي في نصف نهائي الدوري الأفريقي، ستكون من طراز آخر، وهي فرصة لرد الدين مع النادي التونسي، في اشارة لمهزلة رادس.

وأضاف: “سمعت بأشياء حدثت في الماضي، لكن الأهم بالنسبة لي هو تحقيق الفوز، ونطمح لتشريف الكرة المغربية، وبطبيعة الحال نحن واثقون من قدراتنا، وسنحاول إكمال المسار الذي بدأناه في هذه البطولة”.

وعلق مدرب الوداد بخصوص “فضيحة رادس” سنة 2019 قائلا: “نعم، سيشكل الماضي دورا مهما في المقابلة القادمة، لقد سردوا لي ما وقع حينها، وأظن أنه الوقت المناسب لتصفية الحساب”.

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‫20 تعليقات

  1. على الجمهور الذي يتابع هذه المقابلة في تونس ان يكون حذرا من تصرف بعض رجال أمن تونس. عدوى كابرانات فرنسا انتقلت لتونس كونوا حذرين.

  9. لقب 2019 لازال في أذهان الودادينين وانتظرنا هذه المبارة من زمان أتت الفرصة لاكتساح الترجي

  19. تاريخيك يشهد عليك مانحكيشي ترجي يادولة نجمة 4 مانتكلمشي اضرب يابلايلي طير يابجير
    الترجي دولة مايخسرش

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