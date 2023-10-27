رمزي: مواجهة الوداد والترجي من طراز آخر.. وستكون فرصة لرد الدين
أكد عادل رمزي، مدرب الوداد الرياضي، بأن مواجهة الترجي في نصف نهائي الدوري الأفريقي، ستكون من طراز آخر، وهي فرصة لرد الدين مع النادي التونسي، في اشارة لمهزلة رادس.
وأضاف: “سمعت بأشياء حدثت في الماضي، لكن الأهم بالنسبة لي هو تحقيق الفوز، ونطمح لتشريف الكرة المغربية، وبطبيعة الحال نحن واثقون من قدراتنا، وسنحاول إكمال المسار الذي بدأناه في هذه البطولة”.
وعلق مدرب الوداد بخصوص “فضيحة رادس” سنة 2019 قائلا: “نعم، سيشكل الماضي دورا مهما في المقابلة القادمة، لقد سردوا لي ما وقع حينها، وأظن أنه الوقت المناسب لتصفية الحساب”.
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20 تعليقات
على الجمهور الذي يتابع هذه المقابلة في تونس ان يكون حذرا من تصرف بعض رجال أمن تونس. عدوى كابرانات فرنسا انتقلت لتونس كونوا حذرين.
لم ننسى بعد مجزرة 2019 ياترجي
الترجي يا دولة مانخوفش من الوداد
ينتظركم الرعب في رادس يا وداد
عن اي دين تتكلم اولدي الترجي دولة روح ترقد
الوداد في مواجهة صعبة
دونور غادي يدور ياترجي
عندا معاكم حساب ياترجي
لقب 2019 لازال في أذهان الودادينين وانتظرنا هذه المبارة من زمان أتت الفرصة لاكتساح الترجي
فضيحة 2019 مانسيناهاش يا الترجي
ستكون مبارة نارية بين الفريقين والجمهور نارنار
الترجي يا دولة نربحوكم ذهاب واياب يا الوداد
الترجي قوي راح نتأهل عليكم مرة اخرى
رد الدين هههه ويلا خسرتوا عاوتاني
الترجي بجمهور وملعب الرعب رادس قادر على تجاوز الوداد وربما بسهولة
المبارة نار نار خارج الملعب فما بالك داخل الملعب نار نار
ان شاءالله يكون الفار هاد المرة
تحية لإخواننا التونسين ستكون مبارة فنية نارية من الطراز الرفيع
تاريخيك يشهد عليك مانحكيشي ترجي يادولة نجمة 4 مانتكلمشي اضرب يابلايلي طير يابجير
الترجي دولة مايخسرش
رد الدين مش على الترجي… الترجي دولة