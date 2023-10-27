معلومات استخباراتية مغربية تنقذ ألمانيا من مخطط إرهابي خطير
هبة بريس - الرباط
مكنت معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لنظيرتها الألمانية، من إنقاذ ألمانيا من مخطط إرهابي خطير.
وحسب مصدر خاص، فقد وفرت المخابرات المغربية معلومات دقيقى لنظيرتها الألمانية، تفيد عزم مواطن ألماني من أصول مصرية تنفيذ هجوم إرهابي خطير باستعمال شاحنة.
ووفق المصدر ذاته، فالمعني بالأمر المدعو طارق س.س، مصري يحمل الجنسية الألمانية، ويبلغ من العمر 29 سنة، ويقيم في دويسبورج، كان في صفوف تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق، قبل العوده الى ألمانيا والتخطيط لتنفيذ هجوم إرهابي.
هذا وأوقفت السلطات الألمانية، المعني بالأمر، غرب ألمانيا وتحديدا في مدينة “إيسن”، لتتمكن من تجنب هذا الخطر الإرهابي بفضل يقظة المصالح الاستخباراتية والأمنية المغربية.
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6 تعليقات
Bravo et salut la coopération Maroc allemagne
عاشت المخابرات المغربية
هزا جزات ألمانيا تعطى الجنسية لواحد إرهابى وانا واحد عايش في ألمانيا منز 30 سنة وبحب هزا البلد وبخاف عليها وحتى الآن مازال ماحصلتش على الإقامة الدائمة رغم عندى 63 سنة ارجو من الحكومة الالمانية بسحب هزا الجنسية من هزا الإرهابي الخاين تحياتى من مصري مقيم في ألمانيا
وألمانيا ترسل الأسلحة والأموال لبني صهيون لقتل الأبرياء في فلسطين اليس ذالك بإرهاب
ههههه اليقضة الإستخبارية المغربية هذا العمل كان سيقع لأن ألمانيا تقتل الشعب الفلسطيني
عاشت المخابرات المغربية الاصيلة
رجال ابطال احييهم من القلب