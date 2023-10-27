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الصورة من الارشيف

معلومات استخباراتية مغربية تنقذ ألمانيا من مخطط إرهابي خطير

2023-10-27 / 10:48
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هبة بريس - الرباط

مكنت معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لنظيرتها الألمانية، من إنقاذ ألمانيا من مخطط إرهابي خطير.

وحسب مصدر خاص، فقد وفرت المخابرات المغربية معلومات دقيقى لنظيرتها الألمانية، تفيد عزم مواطن ألماني من أصول مصرية تنفيذ هجوم إرهابي خطير باستعمال شاحنة.

ووفق المصدر ذاته، فالمعني بالأمر المدعو طارق س.س، مصري يحمل الجنسية الألمانية، ويبلغ من العمر 29 سنة، ويقيم في دويسبورج، كان في صفوف تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق، قبل العوده الى ألمانيا والتخطيط لتنفيذ هجوم إرهابي.

هذا وأوقفت السلطات الألمانية، المعني بالأمر، غرب ألمانيا وتحديدا في مدينة “إيسن”، لتتمكن من تجنب هذا الخطر الإرهابي بفضل يقظة المصالح الاستخباراتية والأمنية المغربية.

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‫6 تعليقات

  3. هزا جزات ألمانيا تعطى الجنسية لواحد إرهابى وانا واحد عايش في ألمانيا منز 30 سنة وبحب هزا البلد وبخاف عليها وحتى الآن مازال ماحصلتش على الإقامة الدائمة رغم عندى 63 سنة ارجو من الحكومة الالمانية بسحب هزا الجنسية من هزا الإرهابي الخاين تحياتى من مصري مقيم في ألمانيا

  4. وألمانيا ترسل الأسلحة والأموال لبني صهيون لقتل الأبرياء في فلسطين اليس ذالك بإرهاب

  5. ههههه اليقضة الإستخبارية المغربية هذا العمل كان سيقع لأن ألمانيا تقتل الشعب الفلسطيني

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