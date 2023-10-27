بركان.. سائق شاحنة “مخمور” يصطدم بسيارات في الشارع العام

2023-10-27 / 09:40
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هبة بريس - وجدة

عرفت الطريق الرئيسية رقم 2 بالجماعة الترابية سيدي سليمان شراعة(عمالة بركان)، ليلة امس الخميس 26 اكتوبر الجاري، حادثة سير غريبة لسائق شاحنة سحل سيارة نفعية كانت مركونة لمسافة بعيدة.

وحسب مصادرنا، فسائق الشاحنة كان في حالة سكر قام بسلك طريق معاكس واصطدم بثلاث سيارات كانت مركونة على جنبات الطريق، ثم جر سيارة واحدة لمسافة طويلة الى غاية محطة للبنزين.

الحادثة لم تخلف أية خسائر في الأرواح لكنها تسببت في أضرار مادية وتم العثور على قنينات الخمر بالشاحنة.

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