طقس الجمعة.. تساقطات مطرية مرتقبة بهذه المناطق

2023-10-27 / 09:04
12
هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الجمعة، أن يظل الطقس باردا نسبيا فوق المرتفعات خلال الليل والصباح، مع نزول أمطار محلية بمنطقة طنجة واللوكوس والغرب وكذا بالريف الغربي.

كما يرتقب نزول أمطار ضعيفة فوق مناطق السايس وشرق الريف والواجهة المتوسطية وشمال المنطقة الشرقية والسهول الأطلسية شمال الجديدة.

إلى جانب ذلك، ستلاحظ هبات رياح قوية نوعا ما محليا فوق السواحل الجنوبية والوسطى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 04 و10 درجات بمرتفعات الأطلس والهضاب العليا الشرقية، وما بين 16 و 20 درجة بجنوب الأقاليم الصحراوية للمملكة وبالقرب من السواحل، وما بين 10 و 13 درجة بالريف والسفوح الجنوبية- الشرقية وبهضاب الفوسفاط، وستكون ما بين 13 و 16 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستعرف بعض الانخفاض بمعظم أرجاء المملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان شمال طرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “العقوبات البديلة “.. ماذا يقصد وهبي ب “المنفعة العامة” ؟

“العقوبات البديلة “.. ماذا يقصد وهبي ب “المنفعة العامة”…

2023-10-27 / 20:17
Photo of وهبي عن ” العقوبات البديلة “… ستخفف من الأعباء المالية للدولة

وهبي عن ” العقوبات البديلة “… ستخفف من الأعباء…

2023-10-27 / 20:04
Photo of جامعي ..الدعم المباشر سيساهم في النهوض بوضعية الفئات الهشة

جامعي ..الدعم المباشر سيساهم في النهوض بوضعية الفئات الهشة

2023-10-27 / 19:25
Photo of المصادقة على مشروع قانون يقضي بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير

المصادقة على مشروع قانون يقضي بإحداث وكالة تنمية الأطلس…

2023-10-27 / 18:19
Photo of الجامعة المغربية للتأمين تفعل نظام التغطية لفائدة ضحايا زلزال الحوز

الجامعة المغربية للتأمين تفعل نظام التغطية لفائدة ضحايا زلزال…

2023-10-27 / 16:27
Photo of إضراب الأساتذة.. الـPPS يدعو إلى معالجة حالة الاحتقان حفاظا على مصلحة التلاميذ

إضراب الأساتذة.. الـPPS يدعو إلى معالجة حالة الاحتقان حفاظا…

2023-10-27 / 15:43
Photo of “التقدم والاشتراكية” يثمن ورش الدعم الاجتماعي المباشر

“التقدم والاشتراكية” يثمن ورش الدعم الاجتماعي المباشر

2023-10-27 / 15:26
Photo of اختطفوا شخصا وطالبوا بـ16 مليون سنتيم كفدية.. إيقاف 5 أشخاص بفاس

اختطفوا شخصا وطالبوا بـ16 مليون سنتيم كفدية.. إيقاف 5…

2023-10-27 / 15:16
Photo of تدبير مطرح النفايات بمولاي عبد الله يثير الجدل و يؤثر على الشركات العاملة بالقطاع

تدبير مطرح النفايات بمولاي عبد الله يثير الجدل و…

2023-10-27 / 14:46
Photo of إنقاذ 62 مرشحا للهجرة السرية بسواحل الداخلة

إنقاذ 62 مرشحا للهجرة السرية بسواحل الداخلة

2023-10-27 / 14:20

‫12 تعليقات

  4. قوله تعالى:«اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ »..

  7. وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا..

    1

  12. اللهم اسقي عبادك وبهيمتك واحيي بلدك الميت اللهم اسقنا الغيت ولا تجعلنا من القانتين يارب العالمين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق