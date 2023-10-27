طقس الجمعة.. تساقطات مطرية مرتقبة بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الجمعة، أن يظل الطقس باردا نسبيا فوق المرتفعات خلال الليل والصباح، مع نزول أمطار محلية بمنطقة طنجة واللوكوس والغرب وكذا بالريف الغربي.

كما يرتقب نزول أمطار ضعيفة فوق مناطق السايس وشرق الريف والواجهة المتوسطية وشمال المنطقة الشرقية والسهول الأطلسية شمال الجديدة.

إلى جانب ذلك، ستلاحظ هبات رياح قوية نوعا ما محليا فوق السواحل الجنوبية والوسطى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 04 و10 درجات بمرتفعات الأطلس والهضاب العليا الشرقية، وما بين 16 و 20 درجة بجنوب الأقاليم الصحراوية للمملكة وبالقرب من السواحل، وما بين 10 و 13 درجة بالريف والسفوح الجنوبية- الشرقية وبهضاب الفوسفاط، وستكون ما بين 13 و 16 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستعرف بعض الانخفاض بمعظم أرجاء المملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان شمال طرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.

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