جماهير الوداد تلهب المدرجات بالهتاف لفلسطين

2023-10-26 / 23:29
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هبة بريس _ رياضة

أشعلت جماهير نادي الوداد البيضاوي مدرجات ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء الخميس، بالهتاف لفلسطين.

وخلال المباراة التي تفوق فيها الوداد على ضيفه إنيمبا النيجيري بثلاثية نظيفة في الدوري الأفريقي، هتفت جماهير الوداد “فلسطين فلسطين فلسطين.. أرض المسلمين.. آه يا صلاح الدين.. وعلى طريقك سائرين.. آه يا صلاح الدين نموتو حنايا و تحيا فلسطين”.

ورفع مشجعو الوداد أعلاما كبيرة لفلسطين، وشعارات تناصر أهالي غزة الذين يتعرضون إلى عدوان وحشي إسرائيلي منذ نحو ثلاثة أسابيع.

وكانت جماهير عدة أندية مغربية تضامنت بقوة مع الشعب الفلسطيني، لا سيما أهالي قطاع غزة الذي فقد أكثر من 7 آلاف شهيد منذ بدء عملية “طوفان الأقصى”

يشار إلى أن الوداد الرياضي تأهل إلى نصف نهائي الدوري الإفريقي عقب فوزه على ضيفه إنييمبا النيجيري بثلاثية نظيفة، ليجدد سطوته بعدما فاز في نيجيريا على أنيمبا بهدف نظيف.


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‫8 تعليقات

  1. الله يبارك في جهاد كلمتكم اللهم دمر الأنظمة والحكام الخانعين اليهود المجرمين الله وكيلنا فيهم

  5. الحمد لله على كل النعم التي نمر بها رغم أن الاعداء يقتلون المسلمين ويشردونهم عن مساكنهم الا أننا نتمسك بالعزيمة والنصر سيكون حليفنا ..

  8. شيء مضحك. في داخل الملعب يناصرون فلسطين ، وخارج الملعب يكسرون ويخربون ويتعاركون مع مشجعي فريق الخصم.

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