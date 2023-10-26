جماهير الوداد تلهب المدرجات بالهتاف لفلسطين
أشعلت جماهير نادي الوداد البيضاوي مدرجات ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء الخميس، بالهتاف لفلسطين.
وخلال المباراة التي تفوق فيها الوداد على ضيفه إنيمبا النيجيري بثلاثية نظيفة في الدوري الأفريقي، هتفت جماهير الوداد “فلسطين فلسطين فلسطين.. أرض المسلمين.. آه يا صلاح الدين.. وعلى طريقك سائرين.. آه يا صلاح الدين نموتو حنايا و تحيا فلسطين”.
ورفع مشجعو الوداد أعلاما كبيرة لفلسطين، وشعارات تناصر أهالي غزة الذين يتعرضون إلى عدوان وحشي إسرائيلي منذ نحو ثلاثة أسابيع.
وكانت جماهير عدة أندية مغربية تضامنت بقوة مع الشعب الفلسطيني، لا سيما أهالي قطاع غزة الذي فقد أكثر من 7 آلاف شهيد منذ بدء عملية “طوفان الأقصى”
يشار إلى أن الوداد الرياضي تأهل إلى نصف نهائي الدوري الإفريقي عقب فوزه على ضيفه إنييمبا النيجيري بثلاثية نظيفة، ليجدد سطوته بعدما فاز في نيجيريا على أنيمبا بهدف نظيف.
FREE PALESTINE 🇵🇸 pic.twitter.com/nXhRvnWiYS
— Wydad Shorts (@wydadshorts) October 26, 2023
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8 تعليقات
الله يبارك في جهاد كلمتكم اللهم دمر الأنظمة والحكام الخانعين اليهود المجرمين الله وكيلنا فيهم
اللهم احفظ الفلسطينين وارحم موتاهم…
عاشت فلسطين الأرض الحرة اللهم انصرها نصرا عزيزا يارب العالمين..
المغرب وفلسطين تجمعهما علاقة قوية منذ القدم ..
الحمد لله على كل النعم التي نمر بها رغم أن الاعداء يقتلون المسلمين ويشردونهم عن مساكنهم الا أننا نتمسك بالعزيمة والنصر سيكون حليفنا ..
الشعب المغربي ملكا وشعبا وحكومة القضية الفلسطينية في قلوبهم ..
الجماهير الودادية والرجاوية دائما تبدع ..
شيء مضحك. في داخل الملعب يناصرون فلسطين ، وخارج الملعب يكسرون ويخربون ويتعاركون مع مشجعي فريق الخصم.