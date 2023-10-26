عادل رمزي ينهال بالمديح على لاعبي الوداد بعد الفوز على إنييمبا

إنهال عادل رمزي، مدرب الوداد الرياضي بالمديح على لاعبيه بعد الفوز على إنييمبا النيجيري بثلاثة أهداف دون رد، مساء اليوم الخميس، ضمن إياب ربع نهائي الدوري الأفريقي.

وقال رمزي في تصريح له بعد نهاية المباراة :”اللاعبون قدموا مباراة ممتازة، ولعبوا بتركيز كبير طيلة دقائقها، وأنا راض للغاية على مستوى اللاعبين لأننا لم نعاني دفاعيا”.

وأضاف :”الأهم في المباراة أننا حسمنا الفوز منذ الجولة الأولى ما فتح المجال أمامنا من أجل منح الفرصة للاعبين آخرين في الشوط الثاني”.

ومعلوم أن الوداد الرياضي سيلاقي الترجي التونسي في نصف نهائي الدوري الأفريقي.

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