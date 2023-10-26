“وزيرة إسبانية” تدعو دول أوروبا لقطع العلاقات الدبلوماسية مع “إسرائيل”
دعت وزيرة الحقوق الاجتماعية الإسبانية بالإنابة إيوني بيلارا، الدول الأوروبية إلى “قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل وفرض حظر على الأسلحة وعقوبات اقتصادية”.
وقالت بيلارا في تدوينة عبر منصة “إكس” الثلاثاء، “دعونا نتحرك، لا يزال من الممكن وقف الإبادة الجماعية” في إشارة إلى الغارات التي تنفذها المقاتلات الإسرائيلية على قطاع غزة والتي أوقعت آلاف القتلى من المدنيين.
ودعت الوزيرة الدول الأوروبية، إلى اتخاذ إجراءات ضد “إسرائيل” وطالبتها باتخاذ أربعة قرارات عاجلة هي “قطع العلاقات الدبلوماسية معها” و”فرض العقوبات الاقتصادية بشكل حاسم”.
كما دعت إلى “حظر الأسلحة” و”تقديم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجميع القادة السياسيين الآخرين الذين قصفوا المدنيين إلى المحكمة الجنائية الدولية”.
ولليوم العشرين يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة، دمّرت أحياء بكاملها وأسقطت آلاف القتلى والجرحى من المدنيين الفلسطينيين
8 تعليقات
كلام يشفي الغليل كنا ننتظر ان يأتي على لسان زعمائنا وسياسيينا العرب والمسلمين
موقف إسبانيا متقدم على العديد من الدول العربية
المفارقۃ العجیبۃ ان سیدۃ اجنبیۃ لا تنتسب للفلسطنیین لا من بعید ولا من قریب وتقول موفا قویا لم۔یجرا حکام العرب مجتمعین اتخادہ۔ سیدۃ ابی ضمیرھا الانساني والاخلاقي ان تبقي صامتۃ علی جرائم الکیان الصھیوني المحتل۔ والعار کل العار علی الصمت المخزي للحکومات العربیۃ التي تتفرج علی المذابح الیومیۃ والابادۃ الجماعیۃ التي ترتکب في حق نساء واطفال وشیوخ غزۃ في الوقت الذي ھرول ویھرول قادۃ اروبا الظالمون للکیان الصھیونی لدعمہ ومساندتہ علی محرقتہ وامریکا المتغطرسۃ المشارکۃ في تلک الجرائم والتي ترفض وقف اطلاق النار وتستعمل فیتوھا لافشال قرارات اممہۃ ڈات الصلۃ۔ فکل التحیۃ والتقدیر لھذہ الوزیرۃ الاسبانیۃ ولابد من الاشادۃ بقرار البرلمان اللیبیي الشجاع ومجلس الحکومۃ الداعین الی طرد کل سفوراء المساندۃ للصھاینۃ وایقاف تصدیر النفط لھذہ الدول۔
La seule qui n a pas peur des sionistes et des soit disant americains qui a ose dire ce qu elle pense.
جاء الحق من دولة كافرة. أما الحكام المتمسلمين والمطبعين فالله يتولى أمرهم. حسبنا الله ونعم الوكيل. لماذا لم تخف هذه الوزيرة من اسرائيل وأنتم المسؤولين المغاربة تخافون كيانا صهيوني خارت قواه بفضل مقاومة حماس. إسرائيل قريبا ستصبح في مزبلة التاريخ. مع العلم أن المغرب أقوى من اسبانيا من حيث الموارد والمؤهلات.
للأسف إسبانيا الدولة الجارة و الصديقة المقربة لنا أشجع وأكثر إحتراما من معظم حكامنا العرب.
للأسف إسبانيا الدولة الصديقة والجارة الحليفة أشجع و أكثر احتراما من الكثير من حكام المسلمين، سجل يا تاريخ فكل التقدير لاسبانيا حكومة و شعبا
امرأة بالف رجل وحاكم عربي تحية لهذه السيدة