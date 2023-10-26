الإتحاد الإسلامي الوجدي يعقد جمعه السنوي

2023-10-26 / 22:06
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عقد نادي الإتحاد الرياضي الإسلامي الوجدي بعد زوال اليوم الخميس 26 أكتوبر الجاري بمقر العصب لرياضية، اشغال الجمع العام العادي للموسم الكروي 2022/2023.

وبعد التحقق من النصاب القانوني، افتتح الجمع العام بكلمة افتتاحية للرئيس جمال أبنا حيث شكر كل مكونات الفريق على دعمهم والجماهير الوفية المساندة في السراء والضراء، وتمت بعد ذلك تلاوة التقريرين الأدبي والمالي من طرف الكاتب العام سفيان بوشيخي.

و أكد في تقريره الادبي انه بتعليمات من رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وطبقا للقوانين الجديدة للعصبة الإحترافية، تم خلق الشركة الرياضية، التي خولت لها عقد اتفاقيات شراكات بإيعاز من الجمعية مع شركاء خواص، ومؤسسات منتخبة.

وعرج كذلك، الى النتائج الإيجابية التي حقق فريق الكبار حيث احتل الموسم الرياضي 2022/2023 للقسم الاحترافي الثاني، المرتبة السادسة ب 41 نقطة، وكذا اهتمام النادي بالفئات الصغرى، حيث بلغت عدد المباريات الرسمية الى 132 مقابلة، بالإضافة الى مدرسة النادي، وكرة القدم داخل القاعة، وكرة القدم النسوية والشاطئية.

وبالرغم من الصعوبات المالية، يضيف بوشيخي، فإن النادي نال مبتغاه بالمشاركة في جميع المنافسات بلغت 205 مباراة وهو رقم قياسي غير مسبوق دون تقديم أي إعتذار، شاكرا كل المتدخلين من رجال اعمال ومنتخبين، ولاعبين قدامى وسلطات محلية وامنية ومجالس منتخبة على مواكبتهم للفريق.

وفي شق التقرير المالي، فوصلت مجموع المداخيل الى 3.342.200 درهما، والمصاريف الى 2.440.268 درهما وتسجيل فائض وصل حوالي 90 مليون سنتيم.

وبعد المصادقة عليهما بالإجماع، تمت توزيع شواهد على أطر ومؤطرو النادي بعد مشاركتهم في دورة تكوينية، كما تم تكريم كل من عبدالله بالهواري، محمد حرفي، عبدالحميد بلحبيب، عزالدين مومن.

وعلى هامش الجمع العام السنوي، أكد الكاتب العام للنادي، ان سوء الفهم بين النادي والرئيس السابق عبد القادر مظهر الذي يمر بأزمة صحية حول مستحقاته المالية، فقد اكد بانه سيتسلمها وفق دفعات، حيث تسلم مبلغا مقدرا ب 18 مليون سنتيم كدفعة أولى، وسيبقى الأب الروحي للنادي رغم كل شيء.

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