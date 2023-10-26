900 جندي أمريكي يتجهون إلى الشرق الأوسط لتعزيز الدفاعات

2023-10-26 / 21:05
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هبة بريس _ وكالات

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن نحو 900 من القوات الأمريكية الإضافية تتجه إلى الشرق الأوسط أو وصلت في الآونة الأخيرة إلى هناك لتعزيز الدفاعات الجوية من أجل حماية الجنود الأمريكيين في ظل تصاعد الهجمات بالمنطقة من جماعات موالية لإيران.

ومع تزايد التوتر بشأن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، قال البريغادير جنرال باتريك رايدر المتحدث باسم البنتاغون في إفادة صحافية إن القوات الأمريكية تعرضت للهجوم 12 مرة على الأقل في العراق وأربع مرات في سوريا خلال الأسبوع المنصرم.

وأضاف أن القوات الأمريكية استُهدفت في وقت سابق من اليوم الخميس في العراق لكن الهجوم باء بالفشل.

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‫11 تعليقات

  3. القوات الأمريكية استُهدفت في وقت سابق من اليوم الخميس في العراق لكن الهجوم باء بالفشل.

  4. وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن نحو 900 من القوات الأمريكية الإضافية تتجه إلى الشرق الأوسط

  8. سيجدون الجيش الوطني الشعبي الجزائري الحر في انتظارهم ليكسر عظامهم، اننا قادمون يا غزة، يحيى تبون، تحيى الجزائر والمجد للشهداء(سمحوا ليا راني غير كنت كنحلم).

  10. كل هذا العدوان على مدينة صغير تعيش تحت الاحتلال والدمار لعقود ، اين هي العدالة والانسانية
    اين هو دور الامم المتحدة في هذه النزاعات

  11. يظهر من عنوانكم وأسلوب كتابتكم للخبر، أنتم في هبة بريس، كأنكم الناطق الرسمي باسم الجيش الأمريكي، والجيش الإسرائيلي..شوية العزة والكرامة راكم عرب …بلا ما نقول مسلمين ،☹️☹️

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