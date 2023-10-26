900 جندي أمريكي يتجهون إلى الشرق الأوسط لتعزيز الدفاعات

هبة بريس _ وكالات

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن نحو 900 من القوات الأمريكية الإضافية تتجه إلى الشرق الأوسط أو وصلت في الآونة الأخيرة إلى هناك لتعزيز الدفاعات الجوية من أجل حماية الجنود الأمريكيين في ظل تصاعد الهجمات بالمنطقة من جماعات موالية لإيران.

ومع تزايد التوتر بشأن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، قال البريغادير جنرال باتريك رايدر المتحدث باسم البنتاغون في إفادة صحافية إن القوات الأمريكية تعرضت للهجوم 12 مرة على الأقل في العراق وأربع مرات في سوريا خلال الأسبوع المنصرم.

وأضاف أن القوات الأمريكية استُهدفت في وقت سابق من اليوم الخميس في العراق لكن الهجوم باء بالفشل.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0