يهم العاملين في القطاع الفلاحي.. هذا هو الحد الادنى للاجور

ع اللطيف بركة : هبة بريس

صدر في الجريدة الرسمية مرسوم رقم 2.23.799 الصادر في 27 من ربيع الأول 1445 الموافق لـ 13 أكتوبر 2023، يحدد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية.

وجاء في هذا المرسوم، أنه ابتداء من فاتح شتنبر 2023، يحدد في ستة عشر درهما وتسعة وعشرون سنتيما (16,29 درهما)، مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجر عن ساعة الشغل في النشاطات غير الفلاحية.

بينما تحدد في ثمانية وثمانين درهما وثمانية وخمسين سنتيما (88,58 درهما)، وفقا للمصدر ذاته، مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجر عن يوم شغل في النشاطات الفلاحية.

وكان يفترض صدور المرسوم في شتنبر، غير أن خطأ في احتساب قيمة الزيادة، أفضى إلى تأجيل ذلك.

وكانت الحكومة صادقت، الاسبوع الماضي، على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، ما يعنى تفعيل زيادة في الحد الأدنى اعتبار من شهر شتنبر الماضي.

وتجد الزيادة الثانية في الحد الأدنى للأجر بنسبة 5 في المائة مبررها ما تضمنه الاتفاق بين الحكومة والنقابات المركزية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والذي يغطي الفترة ما بين 2022 و2024.

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