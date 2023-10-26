يهم العاملين في القطاع الفلاحي.. هذا هو الحد الادنى للاجور
صدر في الجريدة الرسمية مرسوم رقم 2.23.799 الصادر في 27 من ربيع الأول 1445 الموافق لـ 13 أكتوبر 2023، يحدد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية.
وجاء في هذا المرسوم، أنه ابتداء من فاتح شتنبر 2023، يحدد في ستة عشر درهما وتسعة وعشرون سنتيما (16,29 درهما)، مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجر عن ساعة الشغل في النشاطات غير الفلاحية.
بينما تحدد في ثمانية وثمانين درهما وثمانية وخمسين سنتيما (88,58 درهما)، وفقا للمصدر ذاته، مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجر عن يوم شغل في النشاطات الفلاحية.
وكان يفترض صدور المرسوم في شتنبر، غير أن خطأ في احتساب قيمة الزيادة، أفضى إلى تأجيل ذلك.
وكانت الحكومة صادقت، الاسبوع الماضي، على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، ما يعنى تفعيل زيادة في الحد الأدنى اعتبار من شهر شتنبر الماضي.
وتجد الزيادة الثانية في الحد الأدنى للأجر بنسبة 5 في المائة مبررها ما تضمنه الاتفاق بين الحكومة والنقابات المركزية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والذي يغطي الفترة ما بين 2022 و2024.
17 تعليقات
مبالغ محتمرة
مبالغ محترمه
اللهم صل وسلم على نبينا محمد
الثمن قليل
القناعة نعمة عظيمة شبه مخفية
يجب رفع الأجور للدرويش
الزيتون 25dh صندوق
كيفاش 16,29 سنتيم في الساعة كيفاش
والله ماتحشمو يا المنافقين 80 درهم في النهار والزيت دائرة 120 درهم اسما يخدم نهار ونصف باش يشري قرعة زيت ولازم اخدم صائم باش ميخسرش منها والله انكم ستحلسبون امام الله اشد العذاب نتوما 80 درهم شربو بيها قهوة والفقير يدمر فيها النهار كامل حسبنا الله ونعم الوكيل
اللحم 90درهم والخدمة 88درهم وفين المصاريف الأخرى ؟
انا اشتغلت في فرنسا في ضيعة فلاحية لدي سكن مجانا في الضيعة .. واتقاضى 125اورو في النهار.. اما اذا اشتغلت سبت واحد يضاعف الراتب..
هذا اسمه الضحك على الذقون او الطنز العكري
الحد الادنى هنا في بلجيكا 14.45 اورو في الساعة.مع امتيازات آخرا. في المغرب يوجد ضلم وحكرة مع الأسف.
للي قززني هو دوك الي خلاو تعليق
بمباالغ محترمة الله اعطينا وجااهكم ندخلوا به احماام العياالات كونوا تحشمواا رااه الاطفال كاايظيعواا رااه شاارع يستنجد بالمجرمين للي دولة مسااهمه فيه
هذا هو الطنز لعنة الله على الظالمين الفاسدين الفاسقين عديمي الضمير
في السعودي 450درهم مغربية في اليوم
الله انعل لي مايحشم عجزت يداي عن الكتابة الله امسخكم يا اولاد لحرام