قادة الاتحاد الأوروبي يدعون إلى “ممرات إنسانية وهدنة” في غزة

هبة بريس _ وكالات

اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي في قمة ببروكسل اليوم الخميس على الدعوة إلى “ممرات إنسانية وهدنة” لإيصال المساعدات التي تمس الحاجة إليها إلى غزة.

وأبدى قادة الدول السبع والعشرين الأعضاء بالاتحاد في إعلان للقمة المنعقدة في بروكسل “بالغ قلقهم إزاء تدهور الوضع الإنساني في غزة“.

ودعوا إلى “استمرار وصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق إلى المحتاجين من خلال جميع التدابير الضرورية بما في ذلك الممرات الإنسانية والهدنة لتلبية الاحتياجات الإنسانية”.

وشكلت القمة أول لقاء مباشر للقادة منذ الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول على إسرائيل، والذي استدعى رد إسرائيل بقصف وحصار غزة التي تديرها حماس.

وفي إعلانهم، كرر الزعماء تنديدهم السابق “بأشد العبارات الممكنة” لهجوم حماس وشددوا على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها “بما يتماشى مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.

كما كرروا دعوة حماس للإفراج الفوري عن جميع الرهائن “دون أي شروط مسبقة”.

وجاء في الإعلان “الاتحاد الأوروبي سيعمل بشكل وثيق مع الشركاء في المنطقة لحماية المدنيين وتقديم المساعدة وتسهيل الوصول إلى الغذاء والماء والرعاية الطبية والوقود والمأوى، وضمان عدم إساءة المنظمات الإرهابية استخدام هذه المساعدات”.

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