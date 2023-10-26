“الصحة” في غزة تنشر أسماء الشهداء ردا على تشكيك واشنطن وتل أبيب

هبة بريس _ وكالات

نشرت وزارة الصحة في غزة، مساء الخميس، تقريرا يضم أسماء الشهداء الذين قضوا في الحرب الإسرائيلية على القطاع، وذلك ردا على تشكيك واشنطن وتل أبيب.

وأمس الأربعاء، شكك الرئيس الأمريكي جو بايدن في صحة الأرقام التي تعلنها وزارة الصحة بغزة، لكنه أقر بأن الضربات الإسرائيلية على القطاع أدت إلى سقوط ضحايا مدنيين.

وجاء التقرير الصادر عن وزارة الصحّة في القطاع، في 212 صفحة، وعدّد أسماء 6747 شخصاً مع سنّهم وجنسهم ورقم هويتهم بينهم 2665 طفلا، يُضاف إليهم 281 شهيدا”من مجهولي الهوية”.

ويغطّي التقرير الفترة التي تبدأ في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

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