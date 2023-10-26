“الصحة” في غزة تنشر أسماء الشهداء ردا على تشكيك واشنطن وتل أبيب
هبة بريس _ وكالات
نشرت وزارة الصحة في غزة، مساء الخميس، تقريرا يضم أسماء الشهداء الذين قضوا في الحرب الإسرائيلية على القطاع، وذلك ردا على تشكيك واشنطن وتل أبيب.
وأمس الأربعاء، شكك الرئيس الأمريكي جو بايدن في صحة الأرقام التي تعلنها وزارة الصحة بغزة، لكنه أقر بأن الضربات الإسرائيلية على القطاع أدت إلى سقوط ضحايا مدنيين.
وجاء التقرير الصادر عن وزارة الصحّة في القطاع، في 212 صفحة، وعدّد أسماء 6747 شخصاً مع سنّهم وجنسهم ورقم هويتهم بينهم 2665 طفلا، يُضاف إليهم 281 شهيدا”من مجهولي الهوية”.
ويغطّي التقرير الفترة التي تبدأ في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الجاري.
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7 تعليقات
في ما يخص تشكيك في حياة اهل غزة سواء اليوم أو غدا ستضهر الحقيقة
لايهمنا امرهم بي تصديقهم او تكديبهم هدا لن يخفف المنا علا اخواننا في غزة جعلهم الله في الفردوس الأعلى
يارب العالمين الصبر والسلوان لأهلنا في غزة والنصر من الله عزوجل انشاالله
وانتم كل ماتنشرونه في اخباركم صحيحة والله ان الله يمهل ولا يهمل سياتي عليكم يوم اسود من السواد يابنو سهيون
حسبنا الله ونعم الوكيل
إذا كانت امريكا شككت في عدد الضحايا الفلسطينيين هذا يبين انها كانت تطمح العديد كبير جدا 20الفاو اكثر هذا يتناسب واطنان القنابل التي وجهتها ورميت على اطفالغزة ومنها قنابل امريكا حسب الصحافة الممنوعة دولية اذا لماذا شككت امريكا واسراءيل في مقتل اكثر من 7000شهيد الذين يعتبر ن احياء في كتب المسلمين ورفع الى علييي السماوات بينما بقوا هم أمان في الارض اذا بموتهم هذا حسب كتبنا فازو فوزا عظيما عليهم هذا ما لم يفهموهولن يفهموه
ابداحتىيتم اسلامهم او يموتوا جيفافي الارض وينبشهم الغرابالذي طالما ينقب عليهم
اللهم دمر الصهاينة و من والاهم
بايدن ماكرون شولتز و غيرهم من بلدان الغرب